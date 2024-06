Violeta Mangriñán aclara la polémica de su amistad con Lola Lolita y le manda un mensaje: "Cómete el mundo"

Con motivo de la apertura de Lola Lolita Land, los rostros conocidos de las redes sociales se han volcado plenamente con la tiktoker. Y, como no podía ser de otra manera, Violeta Mangriñán ha sido una de las influencers -y amiga de Lola Lolita- que ha estado a su lado en todo el proceso del proyecto y, por supuesto, en la alfombra fucsia.

Violeta Mangriñán y Fabio Colloricchio en el photocall de Lola Lolita Land | Gtres

Sin embargo, hace tan solo unos días se viralizó un clip en el que Violeta confesaba que Lola había sido la única amiga íntima que había conocido a través de las redes sociales. Unas palabras que fueron sacadas de contexto y criticadas, ya que se entendió que era su única amiga del universo 2.0. Pero ahora, la creadora de contenido ha querido aclarar la polémica para los micrófonos de NovaMás.

"No es mi única amiga de las redes, es a la única que he conocido a través de redes sociales", ha comenzado explicando. Su amistad comenzó gracias a Instagram y, a día de hoy, se han convertido en uña y carne, en parte de la familia. Eso sí, Violeta no le ha querido dar más importancia a la polémica: "De todas formas, todo lo que digo se critica, o sea que una cosa más tampoco me sorprende, pero no he dicho ninguna mentira".

Para añadir información, la influencer ha subrayado que se lleva bien con la mayoría de creadoras de contenido, "por no decir con todas", pero que solo Lola forma parte de su círculo más cercano: "Amigas íntimas mías no son. La única es Lola. Tengo amigas con seguidores, pero no las he conocido en redes, las he conocido de otra manera".

Lola Lolita en su evento Lola Lolita Land | Gtres

Y como muestra de su amistad que se forja cada vez más con el paso de los años, Violeta ha querido estar a su lado en un día tan especial para la tiktoker, mandándole mucho cariño y un mensaje: "Que no le baje, que siga cumpliendo sus sueños y que no tenga techo nunca. Que puede con todo. Y que la adoro y que es la mejor, la number one. Cómete el mundo".