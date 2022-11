Laura Sánchez evita hablar de su ex y padre de su hija, Aitor Ocio

Laura Sánchez asistió hace unos días a la fiesta que la firma Aquazzura organizó en Madrid. Un evento donde la modelo dedicó unos minutos a hablar con los medios allí presentes. Unas declaraciones donde, en todo momento, evitó hablar sobre el padre de su hija, Naia, Aitor Ocio, cuando le preguntaron sobre cómo se organizarán estas fiestas.

Sobre cómo afronta estas próximas navidades, Laura ha respondido: "Las voy a pasar en familia, las Navidades se pasan en familia". La también actriz aseguró que su hija pasará unos días con cada uno de los progenitores. Naia tiene ya 16 años y, como la propia Laura confiesa está "muy bien y muy mayor".

Aun así, la modelo confesaba que estas fechas no son las que más le gustan del año: "No son unas fechas que me atraigan mucho. Me gusta que lleguen los Reyes y empiece el año", comentaba muy alegre ante las cámaras de Europa Press.

Una ocasión donde, además, aprovechó para lanzar un mensaje de ánimo y apoyo a Sara Carbonero, que tuvo que ser operada de urgencia el pasado lunes 21 de noviembre en la clínica Universitaria de Navarra. "Sara es una mujer luchadora. Va a salir todo bien, Esto también pasará", ha comentado Laura, mandando también ánimo y fuerza a todos aquellos hospitalizados.

La onubense parece estar muy agradecida con este 2022 y, de esta forma, no tiene ningún deseo en mente para el próximo año. "No, virgencita, que me quede cómo estoy", concluía.

