Laura Ponte aclara el motivo por el que no se ha saludado con la infanta Elena, prima de su exmarido

Desde hace décadas, la hermana del rey don Juan Carlos, la infanta Pilar, ha estado al frente del Rastrillo solidario de Nuevo Futuro que se organiza en Madrid. Tras su muerte, ahora ha sido su hija, Simoneta Gómez-Acebo, la que ha tomado el relevo.

Un rastrillo con el que toda la Familia Real está muy implicada, este año, incluso el Emérito ha donado cinco trajes.

Otra que tampoco falta a la cita es Laura Ponte. La modelo, que estuvo años casada durante años con el hermano de Simoneta, Beltrán Gómez-Acebo, con el que tiene dos hijos, está allí frente al público en otro puesto.

Este jueves, la infanta Elena visitaba el rastrillo inaugurando así esta nueva edición. Durante su visita, la hermana del rey Felipe VI no coincidió con Laura Ponte, que no se encontraba en ese momento, motivo por el cual no se pudieron saludar: "No, porque ella ha pasado y yo no estaba. Entonces, porque no sabía si traer dos cajas más, entonces estaba esperando a que me cogieran para ver si venía con las dos bolsas más. Y no me contestaban y estaba en casa ahí y por lo visto ha pasado antes, pero bueno, no pasa nada", aclaraba la modelo a los medios.

La infanta Elena, en el Rastrillo de Nuevo Futuro en Madrid | Gtres

Además de aclarar este detalle, la modelo ha hablado con la prensa sobre su estado de salud, revelando que sigue recuperándose de una intervención ocular. "Todavía sigo con puntos, es un proceso muy lento y sigo con las gotas", ha comentado, añadiendo que, aunque aún tiene fotofobia y no ve del todo bien, se siente mucho mejor.

Laura Ponte | Europa Press

Laura también ha expresado su deseo de que sus hijos colaboren en este acto solidario: "Eso espero, si no les he dicho que si no no hay cena ni comida ni recreos ni paga", ha comentado entre risas.

La modelo ha destacado la importancia del Rastrillo Nuevo Futuro como proyecto solidario que apoya a los más vulnerables en tiempos difíciles.