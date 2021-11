Laura Matamoros presume de tripita de embarazada un mes antes de dar a luz

El pasado mes de mayo, Laura Matamoros anunciaba que estaba embarazada por segunda vez y, al mismo tiempo, que se había reconciliado con el padre de su hijo, Benji Matamoros, que también es el padre del bebé que está esperando. Desde entonces, todos los ojos han estado puestos en la hija de Kiko Matamoros, que hace poco revelaba el nombre que le pondrán a su hijo.

Aunque Laura está viviendo esa etapa feliz del embarazo por segunda vez, lo cierto es que hace unas semanas confesaba que la recta final del embarazo se le estaba complicando. "Hasta ahora el embarazo ha ido fenomenal no, lo siguiente. No tenía ninguna molestia, ningún dolor… Pues bien, ahora mismo me cambiaba de espalda porque no puedo más. Tengo unos dolores en las lumbares y en el coxis que me puedo morir. Además, falta de hierro debo tener porque últimamente estoy reventada. Pero bueno, ahí estoy", contaba a través de su Instagram Stories.

"Ya no sé qué hacer. Me he comprado una manta eléctrica, he empezado con las clases de pilates, estiramientos… Me están viniendo muy bien, pero la verdad es que no puedo más… Quiero llorar del dolor", decía la joven.

Presume de barriguita de embarazada

Pero esto no quita que Laura Matamoros no quiera presumir de su enorme barriguita de embarazada. Y es que la influencer se encuentra en las últimas semanas de gestación, ya que dará a luz estas navidades. ¡Vaya regalo navideño! "Está previsto para el día de mi nacimiento. Pero bueno, ya sabes cómo son estas cosas. Uno nunca sabe cuándo van a llegar los bebés", decía el abuelo.

Laura ha compartido una fotografía en un hotel de lujo de lo más paradisíaco al que ha ido invitada, junto a otras amigas influencer, por la línea de belleza de Marta Lozano. "A todas partes juntos", decía en el texto que acompaña a la imagen, refiriéndose a su bebé.

