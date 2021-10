Kiko Matamoros desvela el nombre del segundo hijo de Laura Matamoros

Laura Matamoros está viviendo uno de los momentos más dulces de su vida. Y es que, la influencer se encuentra disfrutando de la recta final de su segundo embarazo antes de darle la bienvenida al benjamín de la casa. Sin embargo, pese a que está feliz y pletórica, cierto es que no todo es un camino de rosas y así lo hizo saber recientemente a través de sus redes sociales tras confesar lo cuesta arriba que se le estaba haciendo este último mes.

La televisiva, que recientemente se mudaba a su nueva casa valorada en 1,7 millones de euros, compartió un post donde daba una pista sobre el nombre de su futuro bebé: ''Esta foto es de la semana 27… y hoy me he dado cuenta que entramos en la semana 30. Algo asustada por cómo será todo… nos queda muy poco para vernos Little B'', escribía dejando constancia de que empezará por la letra B.

Tras ello, muchos de sus seguidores comenzaron a jugar al 'Adivina, Adivinanza' y no tardaron en hacer sus apuestas: ''¿Se llamará Benjamín como su papá?'', ''¿Bruno?'', ''¿B de Borja?'', le comentaron en el revelador post.

Sin embargo, ha sido ahora una confesión por parte de su padre, Kiko Matamoros, la que ha desvelado el nombre que han elegido para su segundo hijo. Tras preguntarle por la próxima maternidad de Laura, el colaborador ha desvelado estar ''loco'' por la llegada del pequeño, así como ha manifestado la ilusión que le haría que naciese el mismo día que él.

''¿Te hubiera gustado que hubiese llevado tu nombre'', le han preguntado los reporteros de 'Europa Press', a lo que el futuro abuelo contestaba: ''No, no, me parece muy bien que lleve el nombre del padre''. Una revelación que se ha visto reafirmada tras preguntarle si efectivamente se llamaría Benji: ''Benjamín, sí'', ha corroborado.

