Laura Matamoros muestra por primera vez el amplio piso en el que ha vivido estos últimos años

Tras varias semanas nerviosa por la espera de la llegada del inicio de una nueva etapa en su vida y a apenas dos meses del nacimiento de su segundo hijo, Laura Matamoros ha comenzado la mudanza hacia su nueva casa, dejando atrás el amplio y luminoso piso en el que ha vivido durante los últimos tres años.

A primera hora de este mismo martes, la influencer compartía la noticia con sus 977.000 seguidores: "Hoy necesito mucho café", confesaba, mostrando los avances de su mudanza, para la que ha contado con una conocida empresa especializada en este tipo de traslados y confesando su "pena" por tener que decir adiós al que ha sido su hogar hasta ahora: "Van a ser unos días intensos", ha asegurado.

Laura Matamoros con café | Instagram Stories Laura Matamoros

Y ha sido precisamente con motivo de su mudanza cuando Laura ha mostrado, por primera vez, diferentes estancias de su precioso piso, más grande de lo que imaginábamos. Un salón enorme, luminoso y decorado con un gusto exquisito; sí, presidido por su famoso sofá verde de terciopelo, y con elementos decorativos de lo más ideales que hasta ahora solo habíamos intuido a través de sus diferentes publicaciones en Instagram.

Empieza la mudanza | Instagram Stories Laura Matamoros

"¿Veis todo así ahora mismo no? El salón, con todo puesto, los sofás, los juguetes de Mati. En unas horas ya no va a haber nada porque empezamos la mudanza", compartía con sus seguidores, reconociendo como se siente en un día tan especial para ella: "Me da una pena tremenda irme de aquí, dejar esta casa. Pero bueno, es lo que hay", ha confesado bastante emocionada.

Me da mucha pena dejar la casa | Instagram Stories Laura Matamoros

Por suerte, y como la propia Laura ha desvelado, lo único que ha tenido que hacer es "supervisar" el trabajo de los operarios, que en un tiempo récord han embalado en cajas las pertenencias de la influencer y Benji Aparicio, con las que han llenado dos enormes camiones de mudanzas que ya han puesto rumbo a la nueva casa de la pareja, de la que por el momento todavía no conocemos ningún detalle. Algo que, a buen seguro, pronto cambiará, ya que la hija de Kiko Matamoros, embarazada de siete meses, ya ha confirmado que pronto nos mostrará los avances de su nuevo hogar. ¡Estamos deseando verlos!