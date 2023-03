Laura Matamoros enseña la reacción alérgica que ha sufrido: "La cara hinchada y fatal de ronchas"

Laura Matamoros siempre se muestra de lo más natural en sus redes sociales. A mediados de semana, la influencer sufría una gran reacción alérgica que le hizo acudir de manera inminente al hospital.

Con una imagen en la que enseñaba las ronchas de su brazo, la joven comenzaba a relatar el fuerte brote que estaba sufriendo: "Hola ¿qué tal?, otra reacción alérgica más. Me ardía todo el cuerpo, la cara hinchada y fatal de ronchas y picores. La última vez fue por el marisco y ahora porque me he tomado un medicamento para el dolor de cabeza que no me ha sentado bien... Esto lo sumamos a mi ASMA y se complica todo", explicaba.

Brazo Laura Matamoros | Instagram

No es la primera vez que la influencer sufre una fuerte reacción alérgica pues hace unos meses compartió con sus seguidores que se estaba realizando unas pruebas para conocer aquellos alimentos que no le hacían bien. Ahora, la hermana de Diego Matamoros publicaba dos imágenes en las que mostraba el estado en el que se encontraba al llegar al hospital y lo que este medicamento le había causado: " Así he entrado al hospital, mis orejas ardían y me picaban por dentro... Es lo primero que he notado cuándo me ha empezado a dar reacción. Nariz, ojos, boca... Gracias a que me he dado cuenta muy rápido y me han atendido bien... Llego a tardar más y no os puedo explicar".

En esta instantánea también aprovechó para explicar que debido a cómo se encontraba iba a tomarse el día libre: "Entré al hospital como un gusiluz, roja como un tomate, hinchada... Me picaba todo, me hicieron efecto muy rápido todos los medicamentos que me pusieron, pero me han dejado KO. Acabo de despertarme en casa desde esta mañana. Hoy me lo voy a tomar libre, para mañana estar a tope por aquí y seguiré viendo qué me ha podido dar alergia y por qué... una lucha constante".

Laura Matamoros en el hospital por alergía | Instagram

Tras explicar que por la mañana se había tomado un medicamento, la hija de Kiko Matamoros compartía el mensaje de un seguidor al que le ocurrió lo mismo al tomar Nolotil, justo lo mismo que se había tomado ella antes de la reacción alérgica: "Tuve que tomar Nolotil cuando me operé del pecho en agosto y no me pasó nada. Hoy me dolía mucho la cabeza por la alergia y me he tomado uno... y este ha sido el resultado de hoy. A la doctora le he explicado lo mismo y piensa que sí puede ser causa del Nolotil. Por eso otra vez cita con el alergólogo, va a ser mi mejor amiga mi doctora".

Laura Matamoros comparte un comentario | Instagram

Tras esta publicación, Laura quiso agradecer todas las muestras de cariño que recibió y explicó que se encontraba mejor.