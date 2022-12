La luminosa cara de Laura Matamoros en un evento horas después de inyectarse vitaminas

Este miércoles veíamos como Laura Matamoros recurría a su centro estético de confianza para preparar su piel y así "ir perfecta al evento de esta noche". Y es que, a través de unos vídeos compartidos en sus redes, la influencer confesaba "su secreto" para lucir una piel jugosa, hidratada y libre de imperfecciones.

"Para conseguir un plus de hidratación en la piel y más luminosidad, este es para mí el tratamiento ideal. Mesoterapia de vitaminas, antioxidantes y ácido hialurónico no reticulado", explicaba la joven sobre el tratamiento que tan de moda está entre nuestras celebrities.

Laura Matamoros sometiéndose a una mesoterapia facial | Instagram (_lmflores)

Puesto que su efecto es inmediato, la madrileña no dudó en realizárselo poco antes de la cita navideña que Moët & Chandon Effervescence organizó esa misma noche en el Palacio de Cibeles de Madrid. Eso sí, a pesar de que se trata de una técnica poco invasiva, Laura Matamoros se acogió a las recomendaciones y no habría aplicado maquillaje en la zona tratada hasta que no transcurriesen las 24 horas.

Al menos en lo que a las primeras horas respecta así fue, tal y como ella misma demostró con un selfie en sus Instagram Stories junto al que escribió: "¿Cómo está mi piel sin nada?". Algo que ahora ha vuelto a poner de manifiesto con el último post que ha compartido donde se puede apreciar su rostro "sin make up" y tan solo "con eyeliner".

Una piel radiante y luminosa que la hija de Kiko Matamoros lució durante el exclusivo evento, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia, donde presumió de un aspecto mucho más hidratado y terso.

Laura Matamoros en el photocall de la fiesta de Moët & Chandon Effervescence | GTRES

