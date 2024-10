Marta Castro, al escuchar que Hiba Abouk y el ex de Laura Matamoros estarían juntos: "Me acabo de quedar muerta"

Cuando todavía seguíamos dudando sobre qué hay entre Hiba Abouk y Álvaro Muñoz Escassi, se ha desvelado una información completamente inesperada y muy impactante... Y es que según cuentan, la actriz podría estar conociendo al exnovio de otra famosa: el de Laura Matamoros.

Este verano, la hija de Kiko Matamoros sorprendía a sus seguidores anunciando que estaba de nuevo enamorada. La influencer comenzó una relación con Antonio Revilla, un nombre conocido en redes sociales después de protagonizar durante la pandemia una historia de amor con Laura Ribot, de que quien se enamoró a través de Instagram, estando cada uno en su casa.

Laura Matamoros y Antonio Revilla | Gtres

Y aunque al principio Laura Matamoros y Antonio Revilla intentaron que su relación no trascendiera a la prensa, finalmente hicieron público su amor compartiéndolo con todos sus seguidores confirmando así que estaban juntos y enamorados. Pero de repente, Antonio Revilla no volvió a aparecer en las redes de Laura desatando así los rumores de ruptura... Una ruptura que no ha sido confirmada por ninguno de los dos protagonistas pero que ahora podría ratificarse tras los últimos rumores surgidos.

Y es que según apuntan las últimas especulaciones, Antonio Revilla e Hiba Abouk podrían haber comenzado una relación.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi se reencuentran en Madrid | Gtres

Una información que ha dejado completamente sorprendida a una gran amiga de Laura Matamoros, Marta Castro, cuando le han preguntado por ello durante su paso por el photocall, este miércoles, en el 140 aniversario de Rowenta: "O sea, no tengo ni idea, pero me acabo de quedar muerta".