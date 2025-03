Álvaro de Luna se planta cuando le preguntan por su vida amorosa y por su ex, Laura Escanes, que tiene nuevo novio

Este martes, Álvaro de Luna ha sido uno de los muchos invitados a la presentación del nuevo modelo de la marca de coches OMODA, que ha tenido lugar en Madrid.

Álvaro de Luna, en una presentación en Madrid | Gtres

Un modelo del que el actor Jaime Lorente es imagen.

Jaime Lorente, imagen de una marca de coches | Gtres

Tras su paso por el photocall, donde también posaron otros rostros conocidos como Mónica Cruz o Nagore Robles, el cantante dedicó unos minutos a la prensa y habló del buen momento profesional que vive ya que el próximo 10 de mayo el artista tocará por primera vez en el mítico Wizink Center de Madrid, y antes en Barcelona (12 de abril) y Sevilla (3 de mayo).

Mónica Cruz posando para los medios | Gtres

Nagore Robles posando en un photocall | Gtres

Una experiencia con la que Álvaro de Luna está muy emocionado, puesto que para un cantante estos conciertos marcan un antes y un después en tu carrera: "Estas fechas son muy especiales, más delicadas, queremos cuidar todos los detalles, que sean únicas y diferentes, que no se repitan... Está llevándome mucho trabajo, muchas horas de insomnio y de curro, bueno a mí y a todo el equipo". Y es que como él mismo reconoce va a ser un espectáculo "brutal": "Tengo muchas ganas".

Álvaro de Luna posa para los medios | Gtres

Sobre lo que no se ha mostrado tan receptivo es a hablar de su vida privada, y es que parece que Álvaro de Luna ha preferido pasar página y no pronunciarse más sobre su vida sentimental ni sobre su exnovia, Laura Escanes, que recientemente conocíamos que mantiene una relación con el esquiador, Joan Verdú: "Yo tengo relación con ella pero también te digo yo entiendo que tengas que hacerme estas preguntas pero es que a mí no me apetece hablar más de la vida de nadie, no me quiero meter en nada que no tenga que ver conmigo...". Pero aun así reconoce que le parece "fenomenal" que la influencer haya vuelto a encontrar el amor y que se alegra por ella: "Jolín, claro".