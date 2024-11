Laura Escanes, Dulceida o María Pombo: ¿quién es la primera persona a la que van a regalar esta Navidad?

Para algunos la Navidad ya está aquí, para otros es el encendido de luces de Madrid el que da el pistoletazo de salida. Sin embargo, las influencers se han puesto sus galas más Ice Queen para asistir al evento navideño de Ghd, como cada año.

Allí, atendiendo a los micrófonos de Novamás, nos han contado cómo viven la Navidad y, sobre todo, quién es la primera persona que recibirá un regalo de su parte. Y, en todas, el amor ha sido el gran protagonista.

Laura Escanes

La influencer ha sido de las pocas que no ha respondido que su primer regalo es para su pareja. El motivo, que está soltera, pero rodeada de amor. Y prueba de ello es que, aunque siguen sonando rumores de romance con un conocido runner (rumores que ella misma ha desmentido), el amor más grande de su vida es su hija Roma.

Laura Escanes en el evento navideño de Ghd | Gtres

"A mi hija. Cualquier cosa que hago lo hago siempre pensando en ella, así que te diría que mi hija", ha respondido. La pequeña, con cinco añitos, está empezando a vivir estas fiestas con muchísima ilusión e inocencia. "Le encanta la Navidad. Encima ahora, cinco años, que lo está viviendo todo con una intensidad de: es Navidad, Papá Noel… Y la verdad es que es súper bonito verlo desde sus ojos", ha sentenciado. ¿Cuál será su primer regalo?

Dulceida

La pionera de las redes sociales y los vlogs está a punto de vivir su primera Navidad como madre. Un cambio en su vida que no le puede hacer más ilusión. Sin embargo, la pequeña Aria aún no se entera de la magia de estas fiestas.

Dulceida en el evento navideño de Ghd | Gtres

¿A quién le va a hacer entonces su primer regalo? "A mi mujer porque es muy difícil, creo que es la persona más complicada para regalarle, aunque ella dice que no, pero a mí me parece complicadísimo", ha confesado.

La realidad es que, aunque siempre hagamos regalos con toda la buena intención, podemos no acertar: "El año pasado no acerté, no le gustó nada. Pero cuando lo hago bien me hace muy feliz. Me hace muy feliz despertarme con ella, abrir los regalos…". Pero eso no ha impedido que este año, una vez más, la primera persona que recibirá un regalo de parte de Dulceida sea Alba Paul.

María Pombo

Después de una crisis de la que ella misma habló abiertamente, parece que la creadora de contenido y Pablo Castellano han sabido dejar sus diferencias a un lado y disfrutar de una de las etapas más bonitas que están viviendo junto a sus dos hijos.

María Pombo en el evento navideño de Ghd | Gtres

Es por ello que María le ha elegido como la primera persona a la que regalar esta Navidad: "A Pablo, porque Martín todavía no es muy consciente del tema de los regalos, entonces como que creo que no le hacen tanta ilusión, pero Pablo sí". Eso sí, nos ha confesado que aún no ha pensado nada y que, una vez más, el tiempo se le echa encima…

Anna Ferrer

Pero si hay alguien fan de la Navidad, esa es Anna Ferrer; una pasión que comparte con su madre, Paz Padilla. Sobre todo, por las decoraciones que hace la humorista en su casa el día de Reyes.

Anna Ferrer Padilla en el evento de ghd | Gtres

Esta pasión que comparten le ha llevado a Anna a elegir a su madre como la persona que primero recibirá un regalo suyo: "A mi madre, probablemente, porque somos las dos muy pesadas con la Navidad, entonces me gusta y me hace mucha ilusión elegir sus regalos".

Pero es una tarea que no tiene fácil: "Es muy difícil de regalar, sé que yo también. Entonces cada vez nos lo ponemos más difícil la una a la otra".

Anita Matamoros

Y, aunque el resto del año también, en Navidad florece aún más el amor. Sobre todo para Anita, que justo cumple su primer aniversario con Johnny Garso. "A mi novio. Es que además da la casualidad que nuestro primer beso nos lo dimos un 19 de diciembre, entonces ya se junta todo: la Navidad con nuestro primer aniversario, el primer beso…", ha confesado con una sonrisa que lo dice todo.

Anita Matamoros en el evento navideño de Ghd | Gtres

Eso sí, aunque asegura y espera que sea un regalo muy especial, aún no lo ha pensado.. Tic, tac.