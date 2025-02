Lara Dibildos aclara cuál fue su relación con Iker Casillas después de haber sido relacionados juntos

La vida sentimental de Iker Casillas ha vuelto hace unas semanas a estar en el ojo del huracán, después de ser fotografiado con Claudia Bavel y de todas las declaraciones que la influencer ha dado sobre su relación. Pero ahora, la salpicada ha sido Lara Dibildos.

Hace años, la presentadora fue relacionada con Iker, especulándose que habrían tenido un romance. Y cada cierto tiempo vuelven a salir los rumores a la luz, como en esta ocasión. Con el futbolista en el ojo de mira, Lara ha vuelto a sufrir las miradas como efecto secundario.

Pero, lejos de mantener el silencio, ha preferido hablar a los micrófonos de Europa Press y zanjar el asunto. "Espero que sea la última vez que hablo de esto", ha zanjado visiblemente molesta.

Lara Dibildos en Madrid | Europa Press

Como ha explicado, hace "muchísimos años", compartieron grupo de amigos en Boadilla del Monte: "Coincidíamos en el mismo grupo, salíamos varias veces juntos, pero hace tanto tiempo que ni me acuerdo".

Hace tanto tiempo de ello y fue algo tan normal, que Lara ha querido volver a quitarle hierro al asunto: "Incluso creo que Álvaro, el padre de mi hijo, también vino con nosotros. O sea, imagínate, de eso hace ya… Ni me acuerdo".

Lo que sí ha querido dejar claro es que las veces que se han visto, se han saludado "con cariño y ya está". Pero no le ha hecho gracia que la prensa esté hablando de un tema del pasado, otra vez: "No tiene mucho sentido, la verdad. Pero yo ya no voy a hablar más del tema. O sea ya, de verdad, que ni voy a ir a ningún lado a explicarlo ni a contarlo. Es así de simple y no hay nada más".

Con estas palabras, Lara Dibildos ha querido volver a dejar claro que no tuvo un affaire con Iker Casillas y que no piensa pronunciarse más sobre el tema.