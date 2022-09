Lali Espósito se sincera sobre su sexualidad: "No aceptaba que me gustaban las mujeres"

Más información Lali Espósito reacciona así a esta foto sin camiseta de Miguel Ángel Silvestre

La actriz y cantante argentina Lali Espósito y que muy pronto se convertirá en colaboradora de 'El Hormiguero 3.0', más conocida en nuestro país tras protagonizar, junto a Verónica Sánchez y Yany Prado, la serie española 'Sky Rojo', ha aprovechado su última entrevista para sincerarse sobre su orientación sexual.

Espósito, que trabaja en televisión desde una edad muy temprana, se sintió tan cómoda con el equipo del programa 'Nadie dice nada', del canal argentino Luzu TV, que decidió hablar abiertamente sobre el trasfondo de sus últimos sencillos '2 son 3' y 'N 5'.

Lali escribió ambos temas buscando hablar sobre su sexualidad de la forma que mejor sabe expresarse: cantando. "Fui, de manera inconsciente, compartiendo a través de mi música y con la gente, mi propio descubrimiento sexoafectivo, mi manera de sentir mi sexo, y de sentir amor en el formato que sea", confesó.

"Mis experiencias reales del último tiempo me hicieron dar cuenta de mis propias hipocresías, conmigo misma, no para el afuera...", siguió explicando para terminar yendo al grano: "Me mentía un montón, no aceptaba un montón de cosas que me gustaban, que quería. Por ejemplo, que me gustaban las mujeres o que tenía como una dualidad que siempre separaba".

"Sí, me gusta una chica, pero siempre me pongo de novia con chicos", reflexionó en el programa. "En los últimos años, me di cuenta de que en mi música, yo necesitaba ser más franca y sentía que hay un público que necesita representación", hizo saber sobre la temática de sus últimos temas.

El peso de ser la chica de la televisión

Lali saltó a la fama en su país gracias a su aparición en series de televisión infantiles de Cris Morena, la misma creadora de 'Rebelde Way'. Esas ficciones le valieron la imagen de chica dulce, inocente y discreta. Por eso llegó un día en el que la artista decidió hacer letras que hablaran de la Lali real y no de la imagen que habían construido de ella los medios de comunicación.

"Tiene que ver con algo cultural que traemos, pero, de forma inconsciente, también tenía que ver con la construcción de la chica de la tele políticamente correcta, que es simpática... Nunca me lo impuse, soy muy simpática naturalmente, pero lo cierto es que en un momento me dije: 'Sí, esto me sale natural, pero acá estoy ocultando algo'", expuso.

Su relación con Lola Índigo

"Hago una canción como 'N5' y no tengo la necesidad de explicar si eso es real o no. Habla la canción... No sentí la necesidad de explicar demasiado", dijo también a los conductores de Luzu TV, recordando las interpretaciones que se le dio a la letra de este sencillo y que ella misma confirmó.

En una fiesta Bresh realizada en Madrid, se vio a Lali Espósito besándose con otra mujer, que, según dijeron sus fans en las redes sociales, era Lola Índigo -quien también ha hablado abiertamente sobre su bisexualidad-. Después de este evento, cuando salió 'N5', muchos interpretaron que era un tema dedicado a la extriunfita y en una entrevista para Canal 9, la cantante argentina lo confirmó: "Es una historia larga. Por eso, de cierta manera, sí. Pero sí".