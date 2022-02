Lali Espósito reacciona así a esta foto sin camiseta de Miguel Ángel Silvestre

Miguel Ángel Silvestre ha revolucionado las redes sociales con tres instantáneas que ha publicado en su perfil de Instagram donde cuenta con más de 4 millones de seguidores. El actor subía la temperatura al aparecer sin camiseta y mostrando su musculado torso.

En cuestión de horas la publicación ha alcanzado más de 260 mil 'likes' y 3000 comentarios. La reacción de sus seguidores ha sido instantánea y no han dudado en dejar un comentario resaltando lo espectacular que estaba en su posado: "Quien fuera medallita"; "Pero esto de donde ha salido, por Dios Virgen Santa, es que es perfecto"; "No es normal"; "Hace calor"; "Ya llega el veranito"; "Me da un infarto al ver esto".

Entre todos estos comentarios ha habido uno que ha llamado especialmente la atención, el de la actriz Lali Espósito, su compañera de reparto en la serie 'Sky Rojo', que solamente ponía un emoticono de una cara con mucho calor, dando a entender que se ha quedado sin aliento al ver estas fotografías del actor.

Los compañeros de profesión siempre han mostrado una gran complicidad y química entre ellos, y aunque muchos han deseado que fueran pareja lo cierto es que tienen una preciosa amistad que no dudan en demostrar cada vez que pueden tanto en actos públicos como en redes sociales.

