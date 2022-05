Ray J, el ex de Kim Kardashian, desvela que los dos planearon difundir el vídeo sexual junto a Kris Jenner

Hace nada más y nada menos que 15 años que se filtro el sonado vídeo sexual de Kim Kardashian y Ray-J por el que, pese al disgusto que se llevó la empresaria, salto a la fama ella y la familia Kardashian al completo.

Como podrás recordar, el cantante Ray J estuvo saliendo con Kim Kardashian entre 2003 y 2006 y un año después de su ruptura, Vivid Entertainment publicó el vídeo sexual por el que Kim fue a los tribunales y llegó a un acuerdo de 5 millones de dólares como indemnización.

Pues después de tanto tiempo 'Keeping Up With The Kardashians', el reality de la familia Kardashian, ha vuelto a sacar el tema después de que en el programa se viera a Kanye West, el exmarido de Kim, recuperando el ordenador portátil de Ray J, donde supuestamente este almacenaba todos los vídeos de Kim.

Es por eso mismo que el cantante, Ray J, ha querido romper su silencio durante una entrevista con el DailyMail, y dar su versión de los hechos, asegurando que filtraron el vídeo en acuerdo entre Kim, Kris Jenner y él.

"Me he sentido en la sobra durante más de 14 años permitiendo que la Kardashian usen y abusen de mi nombre y ganen miles de millones de dólares durante una década y media hablando de un tema del que yo nunca me he pronunciado", comenzaba.

El rapero aseguraba que "nunca he filtrado nada. No he filtrado un vídeo en mi vida. Nunca ha sido una filtración. Se ha tratado siempre de una acuerdo entre Kris Jenner, Kim y yo y hemos sido socios desde el principio".

Ray J asegura que la idea de filtrar el vídeo sexual que ambos habían grabado en 2002 fue suya y se lo propuso a su entonces novia al ver que la fama de Paris Hilton no había hecho más que crecer después de filtrarse un vídeo sexual suyo con el jugador de póker Rick Saloman

Según el cantante, por aquel entonces Kim no estaba muy segura de querer hacerlo, pero el rapero supo que debía hablar con Kris Jenner, que según él se pudo manos a la obra para filtrarlo a través de Vivid Entertainment, algo en lo que él no tuvo nada que ver: "Desde ese momento todo estuvo fuera de mi control".

Existen dos vídeos sexuales más de Kim Kardashian

En palabras de Ray J, ambos firmaron un contrato temporal mostrándose de acuerdo con la idea de la filtración, accediendo además a que se filtrasen otros dos vídeos más que habían grabado durante el viaje, algo que finalmente nunca ocurrió.

El motivo por el que no se llegaron a filtrar es porque cada una de las cintas estaban en el poder de Kim Kardashian "guardadas en una caja de Nike debajo de su cama". "Nunca tuve ninguna de esas cintas en mi poder durante toda nuestra relación. Ella sabe que no hay nada más. No tengo una cinta para filtrar. Nunca filtré una. No tengo un plan para arruinarlos (...). Todo esto es una mentira. Desde el principio del vídeo sexual, esta ha sido la mentira más grande en la industria del entretenimiento", decía.

La pesadilla de Ray J

El cantante ha asegurado que este escándalo no deja de arruinarle la vida: "Llegué a tener pensamiento suicidas porque sabes la verdad y ves a una familia montar un imperio sobre algo que es una mentira creada por ellas mismas". "Como hombre negro que vive y trabaja en Estados Unidos, es difícil levantarse todos los días y mirar a tu familia y sabe que piensan algo sobre ti que sabes que el completamente mentira. ¿Cómo se vive así?", decía.

Sobre todo lo que ha vivido estos años y por qué ha decidido contar ahora su verdad, el artista cuenta que ha sido "cauteloso durante 14 años pensando que me metería en problemas si decía la verdad y he vivido aferrado a eso mientras veía como me humillaban y celebran mi destrucción. En qué momento Ray J se convirtió en la persona que filtró el vídeo sexual y les hizo vivir una vida miserable?".

Sobre el nuevo episodio del programa el rapero asegura que sí se produjo un encuentro entre él y Kanye West el pasado mes de octubre de 2021 pero no fue para conseguir un nuevo vídeo íntimo, sino porque él mismo quiso entregar a Kim Kardashian todas las imágenes y vídeo íntimos que ella le había mandado durante su relación y los años posteriores en los que estuvieron en contacto: "Si me envías un correo en 2008, el ordenador no cambia la fecha. Entonces, si sucedió en 2007, Kanye West habrá visto que Kim siguió enviándome mensajes después de nuestra ruptura en 2006".

...

Seguro que te interesa...

Kim Kardashian tuvo que adelgazar 7 kilos para poder ponerse el vestido de Marily Monroe durante la Met Gala