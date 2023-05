Kiko Rivera evita pronunciarse sobre cómo se encuentra su mujer Irene Rosales tras su operación dermatológica

Este pasado viernes 19 de mayo, los Instagram Stories de Irene Rosales se convertían en el espacio desde donde informó a sus seguidores que iba a pasar por quirófano. La influencer publicó una foto en la que, ataviada con un gorro quirúrgico, la mascarilla pertinente y una bata de hospital, revelaba el motivo de su intervención: "Hola, me voy a quitar unos lunares y parece que voy a tener otra cesárea", adjuntaba junto al selfie en el que también aparecía haciendo el gesto de la victoria.

Irene Rosales en una captura de su Instagram | Instagram / @irenerova24

Una vez ya en casa, la sevillana quiso explicar más en detalle el porqué de su pequeña operación: "Me he escapado esta mañana a quitarme dos lunares. Uno que tenía aquí en el cuello y otro dentro del ombligo que ya estaba muy feo y me lo tenía que quitar ya". Sin embargo, y haciendo gala de su sentido del humor, bromeaba con que "me han vestido que digo no sé si vengo a una cesárea porque he tardado dos minutos literal, ha sido súper rápido".

Ahora, y coincidiendo con el noveno aniversario de la pareja, los micrófonos de Europa Press han querido preguntarle a Kiko Rivera cómo se encuentra su mujer tras su intervención dermatológica. Limitándose únicamente a agradecer a la prensa las felicitaciones por su última canción, "muchas gracias", el DJ se ha mostrado más esquivo que en otras ocasiones con el citado medio y, sin querer revelar nada, se ha subido en la parte trasera de un vehículo guardando silencio sobre ello, tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.