Irene Rosales revela el motivo por el que ha decidido ocultar la cara de sus hijas: "Se están haciendo mayores"

Irene Rosales se ha pronunciado acerca de la decisión que recientemente tomaba sobre ocultar la cara de sus hijas, Ana y Carlota, en redes sociales. Visiblemente con prisa y sin querer entrar en demasiados detalles, la influencer revelaba el motivo que le había llevado a dar este paso.

"Se están haciendo mayores y quiero guardar su intimidad y ya está", le confiesa la joven a Europa Press, para que así cuando cumplan la mayoría de edad sean ellas quienes decidan si quieren o no ser personajes públicos: "Exactamente".

Respecto a las críticas que recibió por parte de aquellos que no acababan de entender por qué ahora había tomado esta determinación cuando antes no dudaba en mostrarlas, la sevillana, con una risa una tanto sarcástica, asevera que hay "mucho curioso por las redes y cuando se les corta el pienso...", tal y como puedes ver en el vídeo que acompaña a la noticia.

Irene Rosales confirma su decisión

Hace un par de días, y tras varias publicaciones donde veíamos cómo sus hijas aparecían con el rostro semioculto por emoticonos para evitar ser reconocidas, Irene Rosales confirmaba el firme gesto por el que se había decantado respecto a las pequeñas.

"Para todas aquellas personas que parece molestarle que haya tomado la decisión de taparle la cara a mis hijas, siento deciros que si lo que pretendéis ver en mis redes es la cara de mis hijas, prefiero que no me sigáis, ya que desde hace un tiempo tomé la decisión de no sacarlas", comenzaba escribiendo tras los comentarios que había recibido.

Además, de lo más contundente, la mujer de Kiko Rivera añadía: "Ahora si os apetece montáis en cólera, pero sé que la gran mayoría respetará mi decisión".