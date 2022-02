en el programa de James Corden

Katy Perry habla de su polémica pelea con Taylor Swift

Katy Perry ha asegurado en el programa de James Corden, ''The Late Late Show', que no dará su brazo a torcer con Taylor Swift. La artista ha revelado que ella intentó solucionar los problemas entre ambas pero que esta se negó. Al parecer, los años no han curado la mala relación entre las artistas que todavía se mandan indirectas a través de sus canciones.