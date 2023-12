Julio José Iglesias, ¿es verdad que no sabía que su hermana Ana Boyer está embarazada y se ha enterado así?

Cuando pensábamos que ya habíamos visto todo en la familia Preysler, llega Julio José Iglesias y vuelve a dejar a todos boquiabiertos por su comportamiento ante las cámaras cuando salía del concierto de Rod Steward.

Julio José Iglesias, a la salida de un concierto | Gtres

De vuelta a España, parece que el cantante está al margen de todas las nuevas informaciones que hay en su familia porque aseguraba a Europa Press que no tenía ni idea del embarazo de su hermana Ana Boyer.

Ana Boyer y Fernando Verdasco | Gtres

"¿Ah sí? ¿voy a ser tito? no sabía nada", confesa a la prensa. Aunque resulta extraño cuando es sabido la buena y estrecha relación que mantienen los hermanos.

Completamente alocado y con una sonrisa de oreja a oreja, el hijo de Isabel Preysler demostraba que está en plena forma haciendo correr a la prensa tras él para evitar así las preguntas relacionadas con su familia.

Tomándose las cuestiones sobre su vida y la de su familia con humor, Julio José insistió en que no ha podido ver el documental de su madre: "Ah sí, es que no lo he visto, he llegado hoy".

Luciendo la mejor de sus sonrisas y poniendo a prueba a los reporteros que corren detrás de él, el hermano de Tamara Falcó tampoco sabía nada del conflicto entre su madre y Carmen Lomana: "Ah sí, no lo sabía". Lo que sí ha querido dejar claro es que: "Yo estoy de maravilla, mírame".