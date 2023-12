Ana Boyer y Fernando Verdasco se convertirán en familia numerosa: la hermana de Tamara Falcó está embarazada de su tercer hijo

La familia de Isabel Preysler aumenta, aunque de momento no por parte de Tamara Falcó. Tal y como ha revelado la revista ¡Hola! en exclusiva, Ana Boyer espera su tercer hijo junto a Fernando Verdasco, por lo que se convertirán en familia numerosa. Miguel, de cuatro años, y el pequeño Mateo, de dos, se convertirán en hermanos mayores en los próximos meses.

Una noticia muy feliz para la socialité, que ya ha superado el primer trimestre de embarazo y que espera con ansias la llegada de este bebé. Este será nada más y nada menos que el octavo nieto para Isabel Preysler, ya que Enrique Iglesias tiene tres hijos y Chábeli, dos.

Lo cierto es que la pareja atraviesa un gran momento en sus vidas y estas navidades serán muy especiales para ellos. La familia reside en Doha desde hace siete años, aunque eso no significa que pasen mucho tiempo en España junto a sus seres queridos.

Ana Boyer y Fernando Verdasco | GTRES

Ana Boyer y Fernando Verdasco se conocieron en 2012, concretamente en un concierto de Enrique Iglesias. Todo continuó con total normalidad y un año después el destino les volvió a juntar. Y para siempre. El 7 de diciembre de 2017 pasaron por el altar en Mustique poniendo el broche de oro a su relación con su primer hijo, que nació en 2019. Un año después darían la bienvenida al segundo y ahora, tres más tarde, la familia está deseando conocer al tercero.

"En un primer momento no sabía muy bien qué tal saldría esta relación y la verdad es que no pensaba que sería así de duradera, pero a medida que fui conociendo a Fernando se me disiparon todas las dudas", confesó la hija de Isabel Preysler para ¡Hola!.