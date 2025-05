Juana Acosta pone límites cuando le preguntan por su reconciliación con Pablo García-Andrade: "No entremos ahí"

Juana Acosta está viviendo un maravilloso momento profesional. La actriz ha estrenado en Madrid su nueva serie Matices, allí, durante el evento, ha posado para los medios de comunicación a los que ha dedicado unos minutos a su paso por el photocall.

La actriz está imparable, y es que como cuenta, después de estrenar esto en Madrid, vuelve a Colombia, para rodar la segunda temporada de la otra serie que protagoniza, Medusas. Una serie que protagoniza junto a Manolo Cardona, con quien las redes han enloquecido relacionándoles como pareja: "Manolo es mi primer amigo. O sea, somos amigos desde los 14 años, es como mi hermano. Y la esposa de Manolo es una de las mejores amigas de mi hermana. Entonces, claro, es familia y es una delicia poder trabajar con él".

Juana Acosta posando para los medios | Gtres

Con una agenda tan apretada y yendo y viniendo constantemente de Colombia, la intérprete reconoce que hay momentos en los que no sabe muy bien dónde está por eso intentan aprovechar muy bien todo el tiempo que tiene libre y disfrutarlo con los suyos: "Yo intento cuando no estoy rodando poder aprovechar el máximo tiempo posible con mi familia, con mi hija, con mi gente. Ir al cine, ir al teatro, bueno, disfrutar un poco la vida porque cuando estoy rodando estoy absolutamente entregada al trabajo".

Sobre lo que no ha querido pronunciarse ha sido sobre su vida sentimental. La actriz, siempre muy discreta en todo lo relacionado a sus parejas, no ha querido pronunciarse sobre los últimos rumores que hay de reconciliación con su expareja, Pablo García-Andrade. Y es que aunque hace semanas ella misma confirmó que había roto, el pasado 21 de mayo la revista ¡Hola! publicaba unas imágenes de Juana y Pablo paseando por El Retiro, de Madrid, y protagonizando un beso que podría ser la prueba de su reconciliación: "Yo prefiero que no entremos ahí".