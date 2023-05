Jota Peleteiro le pide matrimonio a su novia Miriam Ruiz seis meses después de separarse de Jessica Bueno

El pasado 30 de noviembre, después de diez años de relación y con dos hijos en común, Jota Peleteiro anunciaba su separación de Jessica Bueno con un escueto comunicado: "Tras un período de reflexión, y dos meses de separación física, y con el fin de evitar malos entendidos, queremos manifestar que hemos decidido formalizar nuestro divorcio de forma amistosa. Nos quedamos con los buenos momentos vividos, deseando mantener una buena relación relación siendo nuestra prioridad la felicidad y el bienestar de nuestros hijos. Solicitamos que nuestra intimidad sea respetada en este momento tan sensible", publicaba en Instagram.

No tardaba en trascender que el motivo de su ruptura sería una infidelidad del exfutbolista con una joven ibicenca llamada Miriam Ruiz con la que ya residiría en Bilbao. Una relación que se ha consolidado a pasos agigantados en los últimos meses; tanto es así que Peleteiro le ha pedido matrimonio a su chica, tal y como ambos han desvelado felices a través de un Stories publicado en sus respectivas redes sociales.

"I said yes" (He dicho que sí) es la reveladora frase con la que la novia del gallego ha acompañado una imagen en la que posa encantada con su anillo de compromiso, una joya de oro blanco con un solitario de diamantes con la que Jota le habría pedido que se convirtiese en su mujer tan solo seis meses después de anunciar su separación de Jessica Bueno.

Jota Peleteiro y Miriam Ruiz anuncian su compromiso | Instagram (kingjota23)

Un compromiso que la pareja ha gritado a los cuatro vientos y que se produce semanas después de que Peleteiro haya dado carpetazo a su relación con la modelo sevillana poniendo a la venta por 3 millones de euros el chalet familiar de Vizcaya, que Jessica abandonó tras su ruptura.