José Pastor y María Romanillos desvelan su relación y hablan del matrimonio con total naturalidad

Numerosas estrellas del mundo del espectáculo se han dado cita a lo largo de la semana en el Festival de Cine de Málaga, que anoche celebraba su clausura. Entre todos los asistentes, han llamado especialmente la atención José Pastor y María Romanillos, quienes, sin esperarlo, revelaron en exclusiva a Europa Press que mantienen una relación sentimental.

Fue primero el actor de Bosé el que, con total naturalidad, confesaba que se conocieron en el certamen del año pasado entregando un premio. "Yo no sabía quién era ella, nos conocimos y dije, 'ah, qué chica tan maja' y ella igual".

Aunque llevan un año conociéndose y compartiendo su vida juntos, el intérprete malagueño reconocía que su novia quiere casarse, todo lo contrario que él: "A no ser que te interese legalmente, no le veo mucho sentido a casarse, pero a ella le hace ilusión".

El actor José Pastor en el Festival de Málaga | Gtres

Eso sí, no descartaba pedírselo formalmente porque sabe que es algo que le hace mucha ilusión: "Llegado el momento igual, pero bueno, todavía queda".

Mientras, momentos más tarde, la actriz de Antidisturbios también hablaba de su relación y del momento en el que se conocieron: "Fue muy bonito, nos conocimos, nos hicimos amigos y surgió el amor".

Sobre los planes de boda, la joven aseguraba que "él no quiere". "Llevábamos muy poco todavía para casarnos. Pero él no quiere, yo se lo digo de broma. Hombre, tengo 19 años, no me voy a casar. Hacemos unas locuras de jóvenes".

La actriz María Romanillos en el Festival de Málaga | Gtres

Así, despejaba las dudas sobre el matrimonio y la maternidad debido a su corta edad y a que sus carreras aún están despegando: "Eso lo tenemos clarísimo. Bueno, somos padres de una bonita gata, que se llama Lilo, pero no. A mí me pilla muy lejos. Es la idea, que soy muy joven, pero de momento, con este trabajo y con esta vida, no".

Del mismo modo, la actriz dejaba claro su amor por José señalando que uno de sus sueños profesionales es actuar con él en "una comedia romántica". "Tengo muchas ganas, o lo que sea, cualquier cosa, aunque hagamos de primos. Sería increíble".