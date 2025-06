El emotivo detalle de Belén Écija a su madre, Belén Rueda, en su boda: el momento que le entrega su ramo de novia

Belén Écija, hija de Belén Rueda, y Jaime Sánchez se han dado el "sí, quiero", tras seis años de relación, en Menorca. Una boda de ensueño en el caribe español que ha contado con 250 invitados. Entre ellos, la pareja de creadores de contenido compuesta por María García de Jaime y Tomás Páramo, quienes no han dudado en acompañar a los recién casados en un día tan especial.

Belén Écija y Jaime Sánchez saliendo de su boda | Gtres

La relación entre Belén Écija y Tomás Páramo se remonta años atrás. Una amistad de la que han presumido los amigos en sus redes sociales, compartiendo viajes y momentos inolvidables. Tanto es así que Belén ha estado presente en fechas destacadas para la pareja, como el nacimiento de su primer hijo Tomio el día de su boda en 2019.

Pero también al revés. Y es que, Tomás ha compartido en su cuenta de Instagram varias fotografías con la actriz durante la preboda y boda. Para el día previo al enlace, el influencer ha dedicado unas emotivas palabras a su amiga, agradeciendo los buenos momentos que han pasado juntos durante más de una década y felicitándolapor su enlace.

"Cuando la vida aprieta no siempre somos capaces de ver que, en el fondo, es un regalo para alcanzar la luz. Y fue ahí, en medio de ese momento difícil, donde apareciste tú, Belén, en mi vida… en nuestra vida. En un tiempo en el que no podíamos ser, en tu casa, contigo y con tu familia, encontramos un refugio. Un lugar seguro. Un lugar donde respirar", ha escrito Tomás en un carrusel de fotos de la preboda.

Un mensaje de amor y admiración en el que ha recordado cómo iban juntos a la universidad y los momentos más bonitos que vivieron: "Y aunque no éramos precisamente los mejores estudiantes, sí éramos expertos soñadores. Soñadores de los buenos, de los que creen en los imposibles. Y tanto soñamos, que hoy —casi diez años después— estamos aquí. Gracias por tu amistad. Por tu luz. Por estar siempre. Hoy será el mejor día de vuestra vida… y también de todos los que os queremos. Y no sabes cuánto me emociona poder estar a vuestro lado en un día que lo será todo".

Además, Tomás también ha compartido un recopilatorio de alguno de los momentos más emotivos de la boda: "Que seáis siempre tan felices como nos hicisteis sentir ayer. No dejéis nunca de miraros a los ojos, ahí está el secreto. Os quiero mucho."

Ha sido en este carrusel (concretamente en la cuarta publicación de la galería) es donde hemos sido testigos del emotivo momento que ha protagonizado la novia con su madre, Belén Rueda durante la celebración. Entre aplausos, Belén Écija entregó su ramo de boda a su madre, a quien se la puede ver visiblemente emocionada fundiéndose en un abrazo junto a su hija. Aunque no fue el único abrazo que se dieron ambas, pues también fueron captadas juntas a la salida de la iglesia.

Belén Écija le entrega a Belén Rueda su ramo de novia | Instagram @tomasparamo

El abrazo entre Belén Rueda y Belén Écija en su boda | Gtres

Para la ocasión, Belén Rueda se convirtió en una de las grandes protagonistas por el look escogido: un vestido de corte midi dorado que resaltaba su figura y que acompañó con un espectacular tocado. Pero también la novia, quien apostó, tanto para la boda como para la preboda, por vestidos estilo bohemio, diseños de Valenzuela, la firma favorita de su madre, Belén Rueda.

El look de Belén Rueda en la boda de su hija | Gtres