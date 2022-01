José Ortega Cano recibe el alta hospitalaria

Esta semana José Ortega Cano ingresaba de forma urgente en el hospital debido a unos fuertes dolores intestinales. Por suerte, tras unos días de cuidados intensivos, se encuentra mucho mejor y ya ha recibido el alta.

Su hija Gloria Camila Ortega, ya lanzó un mensaje tranquilizador hace tan solo unas horas: "está bien, está estable y controlado. Poco a poco va mejorando y ya pronto le tendremos por casa" dijo a través de sus redes sociales. Y efectivamente, la hija de Rocío Jurado no se equivocaba.

José Ortega Cano ya está en casa

El torero ya ha sido dado de alta y se encuentra descansando en casa. Ana María Aldón, su mujer, no se ha separado ni un momento de su lado. A pesar del susto, Ana María se ha mostrado muy optimista y contenta con la recuperación de Ortega Cano.

Aunque no quisieron hacer declaraciones a la salida del hospital, Ana María Aldón ha lanzado un mensaje en sus redes sociales. En primer lugar, ha querido agradecer la infinidad de mensajes de ánimos y cariño que ha recibido: "Buenos días, así se despierta mi Whatsapp, muchas gracias a todos" dijo junto a una captura de su teléfono.

"De vuelta a casa, de vuelta por fin" comunicaba Ana María y además, contó lo primero que ha hecho en cuanto que ha vuelto del hospital: "Me he pasado por el supermercado y he comprado esto, para poner un buen puchero que nos va a curar de todo".

