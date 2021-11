Ortega Cano, molesto con Michu por inventarse una boda con José Fernando

La semana pasada Michu desvelaba a la revista Diez Minutos la fecha de su boda con José Fernando. La cuñada de Gloria Camila desvelaba que su prometido saldrá el próximo mes del centro psiquiátrico en el que lleva ingresado desde hace cuatro años y que juntos se trasladarán a vivir a Madrid para comenzar un nuevo episodio en el que olviden "los problemas del pasado".

Sin embargo, Ana María Aldón, la actual pareja de Ortega Cano, se mostraba de lo más enfadada con estas informaciones y, además, negaba la boda que Michu afirmaba que tendría con José Fernando.

Sin embargo, no es la única persona que se ha mostrado molesta con esta información, también ha sido el propio Ortega Cano el que ha querido romper su silencio y hablar con una fuente cercana que ha desvelado el contenido de esta conversación a la revista Semana: "Ortega Cano está muy enfadado con Michu. Se está dando por hecho una boda que no existe y ella no se da cuenta del daño que está haciendo con esto a José Fernando".

"Esto no beneficia en absoluto a José Fernando. Él tiene que estar tranquilo y Michu con esto no colabora, sino todo lo contrario. Ortega Cano no comprende la razón por la que ella habla de una boda que negó hace nada en sus propias redes sociales", decía, haciendo referencia a que hace cuatro meses la joven negaba en sus redes cualquier posible enlace con José Fernando.

