Ana María Aldón confirma la ruptura entre Michu y José Fernando

A principios del mes de noviembre Michu anunciaba su boda con José Fernando, el hijo de Ortega Cano, para el próximo verano. "Ortega quiere vernos felices y estables con la niña en Madrid. Él quiere que nos instalemos en Madrid porque quiere tener a su hijo cerca de él", decía sobre la decisión.

Sin embargo, poco después Ana María Aldón, la pareja de Ortega Cano, negaba que esta boda estuviera en marcha e incluso el propio padre de José Fernando, Ortega Cano, se mostraba de lo más molesto con Michu por haberse inventado la boda.

Ahora, Ana María Aldón ha revelado en el programa de Emma García que Michu y Jose Fernando han roto: "A día de hoy no hay relación. La relación está rota". Además también revelaba que, en su opinión, la boda ha sido una "fantasía" de Michu: "No hay boda. Eso es así. No estoy en contra de que alguien se case, todo lo contrario, pero yo creo que eso es lo que le gustaría a ella".

"Sé por lo que ella debe estar pasando criando a su hija sola. Eso es así. Pero eres tú quien tienes que sacar adelante a tu hija", decía. Y es que como podrás recordar, María del Rocío, la hija de Michu y José Fernando, nació en febrero de 2017 y pocos meses después (en junio) su padre ingresó en el centro psiquiátrico donde continúa viviendo.

