Jorge Cadaval y Ken Appledorn, muy orgullosos al hablar de Patricia Cadaval en su boda: "Un 10 de niña"

La hija menor del humorista César Cadaval, del dúo Los Morancos, Patricia Cadaval, se va a casar con Pablo Cacace, su novio desde hace años. Ambos se unirán en matrimonio poniendo broche de oro a su historia de amor en una de las bodas más esperadas del año en Sevilla.

Dos de los primeros invitados en acudir a la iglesia San Bartolomé, en El Real de la Jara, ha sido su tío, Jorge Cadaval, acompañado de su novio Ken Appledorn.

Ken Appledorn y Jorge Cadaval en la boda de Patricia Cadaval | Europa Press

Allí, la pareja ha comentado a los medios su ilusión por el enlace de la joven sin querer desvelar detalles del vestido de novia y confirmando que César no ha querido verla antes de la boda: "Ya te puedo yo decir que lo he disfrutado el vestido y me ha hecho cómplice de su vestido de novia. Ken y yo estamos encantados. Y sencillez, pero elegancia. Ya lo veréis, ya lo veréis".

"Estamos locos con la boda de Patricia, con la boda de cualquier sobrino nuestro, ¿eh? Y tenemos ahora la de Patricia", ha comentado el cómico, asegurando que llevan preparando esto "un montón de tiempo", bromeando con que le han dedicado más atención que su sobrina. "Tenemos mucha ilusión, la verdad, de celebrar, de pasarlo bien entre familias. Cada boda de la familia lo pasamos en grande".

Junto a ello, Jorge se ha mostrado orgulloso de su sobrina, definiéndola como "distinta, diferente, divertida, enrollada. Un 10 de niña".

"¿Yo qué voy a decir de mi familia? Yo es que mi familia la adoro", ha añadido. "Estamos muy cercanos Ken y yo de ellos porque comemos con ellos. Intentamos estar y que estén cerca siempre todos. Viajamos con ellos...", ha dicho a las cámaras de Europa Press el humorista.