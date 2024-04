Jorge Cadaval y Ken Appledorn celebran sus 17 años juntos con unas bonitas palabras: "No quiero que esto se acabe"

Frente a más de 790 mil seguidores, Jorge Cadaval ha utilizado sus redes sociales para celebrar la vida junto a su perfecto compañero, Ken Appledorn. Con una foto en blanco y negro, y abriendo de par en par su corazón, el humorista le ha dedicado unas palabras muy bonitas cargadas de significado: "No hay cuenta para decir lo contento y feliz que me siento a tu lado, con todos sus pros y sus contras, pero de lo que estoy seguro amor es que no quiero que esto se acabe".

Una dedicatoria que llega en su aniversario, celebrando que sus caminos se cruzaron hace casi dos décadas por obra del destino. "Te quiero mucho. Feliz aniversario. PD: me encanta despertarme a tu lado", ha sentenciado Jorge, agradecido de seguir contando con su pilar fundamental. Un hombre que aterrizó en España para comenzar una nueva vida sin imaginar que cambiara por completo la del humorista.

Jorge Cadaval y Ken Appledorn en una boda en 2016 | Gtres

Ken y Jorge se conocieron en un bar y, después de una primera cita, decidieron apostar por su historia de amor. En 2007, se juraron amor eterno en el altar, en una ceremonia celebrada en Sanlúcar la Mayor. Pero, ocho años después, quisieron volver a reunir a sus seres queridos para festejar su relación, con una segunda boda celebrada en Nueva York. Y, por segunda vez, confirmaron el secreto que todo el mundo sabía: estaban hechos el uno para el otro.

Jorge Cadaval y Ken Appledorn durante la Semana Santa de Sevilla | Gtres

Por su parte, Ken también le ha dedicado un emotivo post recordando todo lo que han vivido juntos: "Más de 12.410 cafés hemos tomado juntos durante estos 17 años, entre risas, enfados, agobios, sueño y sueños. Te quiero Cadaval y mañana te espero con ansias para tomar otro y seguir con más historias. A por otro capítulo. Feliz aniversario. Te quiero".

Ahora, casi 20 años después, su amor sigue siendo tan fuerte como el primer día y su relación forma ya parte de las redes sociales. Pues, si algo no ha querido ocultar nunca Jorge Cadaval es la felicidad de haber encontrado la persona con la que estar el resto de sus días.