Joaquín Torres sentencia a su hijo tras sus últimas declaraciones: "No me interesa nada"

La polémica ha vuelto a rodear la vida de Joaquín Torres. Y cuenta con dos frentes abiertos: Mar Flores y su hijo, Álvaro Torres. Dos temas de los que ahora se ha pronunciado, de forma escueta pero sincera y por primera vez, a los micrófonos de Europa Press a la salida del concierto de Luis Miguel celebrado en el Santiago Bernabéu.

El problema con la madre de Carlo Costanzia se remonta al funeral de Fernando Fernández Tapias. Entonces, el arquitecto aseguró que la modelo había seguido teniendo contacto con el empresario, el cual fue su pareja entre 1996 y 1997. Unas palabras que fueron a más y tras las que Mar decidió poner el asunto en manos de sus abogados.

Joaquín Torres a la salida del concierto de Luis Miguel | Europa Press

Ahora, Joaquín se encuentra esperando el juicio que en el que se siente cara a cara con Mar, "pero sin ningún tipo de preocupación". Eso sí, no tiene pensado volver sobre sus pasos: "Tranquilísimo, primero porque lo que dije me reitero una y 20 veces, no había ninguna connotación sexual. Si ella se lo ha tomado en ese sentido, ella verá por qué".

Pero no es el único frente abierto, pues el arquitecto también ha visto cómo su hijo de 17 años se sentado en el plató de Y Ahora Sonsoles para hablar sin tapujos de cómo ha sido su vida hasta ahora. El joven reveló cómo durante su adolescencia se metió en el mundo de las drogas y el alcohol, hasta que fue detenido y eso supuso un punto de inflexión.

Joaquín Torres, con su hijo Álvaro y su hermana durante su boda | Gtres

Sin embargo, parece que es un tema al que Joaquín no ha dado importancia alguna: "Yo lo he vivido con total respeto. Cada uno que haga con su vida lo que quiera, es que no me interesa nada". Tajante con su hijo y dejando en el aire si mantiene una buena relación con él o no.