Joana Sanz y su proceso para quedarse embarazada: "Dos FIV, tres abortos, operación de trompas y endometriosis"

Joana Sanz ha anunciado este lunes que está embarazada. Lo ha hecho en su cuenta de Instagram con un vídeo en blanco y negro en el que se la ve pinchándose la barriga, enseñando el test de embarazo positivo y haciéndose una ecografía y escuchando el latido del corazón de su bebé.

Junto al vídeo, ha escrito un texto sobre la presión social sobre la maternidad y todos los problemas que ha tenido para quedarse embarazada. Empieza explicando que no lo quería hacer público "hasta que fuera más que evidente", pero finalmente se ha decidido a hacerlo para dar visibilidad a un problema que le pasa a muchas mujeres, "por las que están en la lucha".

Su experiencia personal con el tema de la maternidad comienza a los 22 años, cuando ya empieza a escuchar esa pregunta que tanta rabia da a veces: "¿Para cuándo el bebé?". Una presión social "aterradora" para alguien que "nunca" tuvo instinto maternal, "ese deseo de tener hijos o de que me guste cargar el bebé de alguien", relata Joana.

Dice que hace cinco años, muchas de sus amigas ya tenían hijos y fue cuando se planteó por primera vez ser madre, eso sí, con "mucho miedo". Un temor relacionado con el compromiso y la responsabilidad de que "un ser humano dependerá de mí para sobrevivir" y miedo "de no trabajar, de perderme yo como mujer". Además, subraya el desconocimiento que hay sobre la edad reproductiva de las mujeres y que quedarse embarazada no es tan fácil: "No es una broma la frase de se te va a pasar el arroz".

Un proceso muy complicado

El proceso que ha tenido que pasar Joana para llegar hasta el día de hoy ha sido muy duro, marcado por varias dificultades que la llevaron a realizarse todo tipo de pruebas para averiguar por qué no se quedaba embarazada a pesar de que tenía unos "embriones divinos". A esto, además de la presión social y la frustración, hay que sumarle que su madre murió hace dos años, un trágico suceso que aumentó su sentimiento de vacío.

"Estoy acostumbrada a que con esfuerzo, trabajo duro y perseverancia consigo lo que me proponga, pero esto no va así, querida". A los 27 años, pasó por dos fertilizaciones in vitro (FIV), tres pérdidas, una operación de trompas y un diagnóstico de endometriosis. En medio de todo esto, la pregunta de "¿para cuándo el bebé?" la seguía atormentando "una y otra vez, con tanto dolor en el pecho".

Su último embrión congelado ha sido su última esperanza y, por fin, ha dado sus frutos. "Esa razón por la que ser fuerte en la vida, aquí está, sana y creciendo". Una fuerza que, está convencida, le ha enviado su madre "para que le eche ganas a la vida después de tanta tormenta".

Ahora vive su embarazo con incertidumbre y con el miedo de ver las sábanas manchadas de sangre y cada ecografía es un suspiro contenido hasta escuchar el latido de su bebé. Y acaba enviando un mensaje a todas las mujeres que se encuentran en una situación parecida: "Todo llega, no desistas".

Unas palabras que, efectivamente, han llegado a muchas de sus seguidoras, quienes han compartido con ella sus comentarios de agradecimiento por hacerlo público y sus experiencias personales.

Stories de Joana Sanz | Instagram @joanasanz