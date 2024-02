Joana Sanz confiesa que ha vivido unos "días muy tristes" en medio del caos: "No pude aguantar las lágrimas"

No han sido unos meses fáciles para Joana Sanz que, además de perder a su madre, ha tenido que hacer frente al varapalo que sufrió su matrimonio después de que el 30 de diciembre de 2022 su marido, Dani Alves, fuera acusado de agresión sexual. Ahora, tras conocerse la sentencia del futbolista -condenado a cuatro años y seis meses de prisión- la modelo ha lanzado un mensaje en Instagram en el que deja claro cómo está viviendo esta etapa.

"Tenerife sigue siendo difícil para mí… Fueron días muy tristes a pesar de que tengo muchas personas que me quieren allí. Me da tristeza no poder ir a tomarme un barraquito con mi madre o llevarla a la playa", ha empezado escribiendo en un post junto a varias fotos de su vida en la isla y la gente que le rodea.

Además, como ya ha dejado constancia en más de una ocasión, se acuerda de su madre cada día: "No pude aguantar las lágrimas al sumergirme en el mar recordando sus ojos verdes pardo o su risa. Es extraño, pero tenía la sensación de que la corriente del mar me abrazaba".

La isla le sigue recordando estos meses en los que su felicidad se ha visto empañada por varios acontecimientos. Por este motivo, ha confesado que hizo parada en Barcelona y ha aprovechado para lanzar una crítica a la prensa: "Pasé por Barcelona a besuquear a mis peludos, pero los medios de comunicación complican mucho mi paz mental". Tras esto, decidió instalarse en la capital y alejarse del ruido mediático: "Y pude ser un poquito feliz en medio de todo el caos".

No es el primer mensaje que manda tras conocerse la sentencia de Dani Alves, aunque sí el más sincero. Si bien es cierto que su primera aparición en la red fue dejando claro que iba a seguir trabajando, ahora ha abierto de par en par su corazón y ha confesado no estar pasando un buen momento: "Gracias a las personas que me levantan del suelo y me recuerdan que no solo hay lágrimas de tristeza. Esta es mi segunda semana trabajando in a row, a algunos les molesta, pero ya saben esa frase de: la que puede, puede, y la que no… ¿Cómo es que sigue?".

El embarazo que pasó desapercibido

Y es que, a todos los reveses a los que ha tenido que hacer frente, se suma uno que pasó desapercibido hace un mes: su -presunto- embarazo. Ella misma compartió un vídeo junto a su madre en el que le regalaba una caja con artículos de bebé tras la que le entregaba un test de embarazo: "Te extraño mamá, perdóname por no haber podido cumplir el ir a Disney con una personita a la que disfrazar. Volveré a encontrar mi camino, todo pasa". Desde entonces, no se ha vuelto a saber nada del tema.