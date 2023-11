Jesús Vázquez revela cómo se encuentra Nuria González tras la reciente muerte de su marido Fernando Fernández Tapias: "Está rota"

La última vez que vimos a Jesús Vázquez fue el pasado 25 de octubre, cuando poco después del fallecimiento de Fernando Fernández Tapias llegaba a la residencia del empresario y naviero para arropar a su viuda Nuria González en este durísimo trance.

Jesús Vázquez y su marido Roberto Cortés | Gtres

Íntimos amigos desde hace más de 3 décadas y una de las personas más cercanas a la socialité, el presentador ha reaparecido en la presentación de la nueva campaña Juntos brillamos más de Ferrero Rocher y ha contado a Europa Press cómo se encuentra la exmodelo tras la muerte de su marido, con el que compartió los últimos 25 años.

Nuria González, viuda de Fernando Fernández Tapias | Gtres

"No os voy a contar mucho de Nuria porque no me gusta hablar de la vida de la gente. Está bien, está bien de salud. Está rota por la muerte de Fernando, pero no os preocupéis, está perfecta de salud y los niños (Iván y Alma, fruto del matrimonio de Nuria y el recordado vicepresidente del Real Madrid) están bien" ha revelado, desmintiendo las informaciones que apuntaban a que la socialité estaría atravesando un delicado bache de salud tras sufrir una intoxicación por la que habría estado ingresada en el hospital antes de la muerte de su marido.

Muy discreto, sin embargo, Jesús ha evitado pronunciarse ni sobre los rumores de que la pareja hacía vidas separadas y habrían estado a punto de separarse en varias ocasiones, ni sobre la guerra que podría desatarse entre su amiga y los cinco hijos mayores de Fefé por su multimillonaria herencia: "De verdad, no os lo voy a contar. Si ella algún día quiere contarlo, le corresponde a ella. Yo no voy a entrar en esa guerra. Ella está bien, yo la amo, la quiero mucho y somos amigos hace casi 30 años".

"Nos conocimos casualmente cuando yo empecé en la tele que me hice famosos muy rápido con la Quinta Marcha por ese 90 o 91. Su madre, que era alcaldesa de Palencia, me contrató unas fiestas para hacer un evento y allí estaba la alcaldesa, Celinda, con sus hijas, Nuria y Yolanda, estaban las dos. Era una niña soltera y yo un niño que acababa de empezar en la tele, y surgió ahí una química que dura hasta hoy" ha desvelado nostálgico cuando le preguntaban por el origen de su amistad con Nuria. "Luego conocí a Fernando cuando se casó con él y he conocido a sus niños desde que nacieron, entonces es una familia a la que quiero mucho" confiesa.

Leal a Nuria, Jesús tampoco ha querido pronunciarse sobre el mensaje de Mar Flores tras la muerte del empresario asegurando que habían retomado su relación tras su ruptura en 1998, y hace un año y medio que no podía comunicarse con él. Una polémica sobre la que el presentador reconoce que "no he escuchado nada" y sobre la que, tiene claro, "no voy a decir nada".