Jesús Cabanas, exmarido de Marta Sánchez, opina qué le parece que su hija vaya a trabajar con su madre

Este próximo mes de agosto se cumplirá un año desde que Paula Cabanas, la hija de Marta Sánchez, cumpliera la mayoría de edad.

Un momento de lo más especial para la cantante que no dudó en compartir un emotivo vídeo recopilatorio protagonizado por bonitos recuerdos y experiencias entre madre e hija.

Pocos días después de la señalada fecha, la artista decidía pronunciarse por primera vez sobre el rumbo que la recién estrenada adulta iba a tomar ahora que su rostro había sido despixelado.

''Paula es anti todo esto. Es más, cuando sus amigos en alguna ocasión le dicen 'ella es la hija de Marta Sánchez', ella sale pitando, o sea, no le gusta nada'', reconocía la autora de 'Colgando en tus manos', confesando que, al igual que los hijos de muchos otros famosos al cumplir los 18 años, prefería seguir siendo un rostro anónimo.

Asegurando que es una joven ''muy discreta'' y que ''quiere ser una más pero no una más 'hija de''', Sánchez explicaba entonces que estaba terminando los estudios de bachillerato, sin ''todavía no saber bien'' qué hacer en un futuro.

Algo que, por el momento, parece haberse esclarecido pues la joven, que se esfuerza por mantenerse lejos del estrellato, trabajará este verano junto a su madre como miembro del equipo de la gira de conciertos de la cantante de 'Soy yo'.

Tal y como informó 'El Español' cuando salió a la luz la noticia, al parecer la joven será ayudante de producción y se encargará de versátiles tareas que van desde los estilismos hasta incluso dar indicaciones en las actuaciones de su madre.

Un proyecto que seguro le nutrirá tanto personal como profesionalmente y del que hasta ahora no habíamos conocido la opinión de su progenitor, Jesús Cabanas. ¿Qué le parece que su hija vaya a trabajar mano a mano junto a su exmujer?

Ha sido en la presentación del libro de Colate, su gran amigo, al que define como ''un tipo extraordinario'', desde donde el publicista ha querido pronunciarse por primera vez al respecto.

''Mi hija ya es mayor de edad y pues bueno, evidentemente, empieza a organizarse su vida. Que tampoco corra mucho, pero ya está'', ha comenzado explicando.

Jesús Cabanas junto a su hija, Paula | GTRES

''A mí me parece genial. Y trabajar con su madre no es nada fácil, eh, para que la madre esté contenta no te digo nada'', ha reconocido entre risas y añade: ''Es muy autoexigente y por lo tanto también tiene derecho a hacerlo con el entorno, pero tratándose de su hija todavía más y da la talla eh, Paula da la talla''.

Sale en defensa de su gran amigo, Colate

Para quien también ha tenido más que halagos ha sido para el autor del nuevo libro, con quien guarda una estrecha amistad por los años que compartieron en Miami: ''Yo conozco a Nicolás, es un tipo extraordinario, un gran desconocido y alguien que merece la pena profundamente''.

''Tengo mucha información confidencial de muchas tardes que hemos compartido en Miami y prefiero no hacerlo público, pero vamos todo lo que te diga me temo que es incluso poco'', ha revelado en relación a la batalla judicial de este con Paula Rubio sobre la custodia de su hijo Nico, confesando que ''es un señor'' y ''un gran y extraordinario padre''.

Además, sobre el hecho de que Vallejo-Nágera haya dejado España para estar con su hijo, Jesús espera que este ''sea el mismo motivo por el que vuelva un día''.

Nicolás Vallejo-Nágera | Gtres

