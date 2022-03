Marta Sánchez impacta a sus seguidores con el armario que tiene únicamente para su bisutería

Hay apasionados por la ropa, por los zapatos, los bolsos y los accesorios. Todos tenemos una debilidad que hace que predomine entre nuestras pertenencias y que nos haga sentir orgullosos luciéndolo. Hace unas semanas era Carla Barber quien enseñaba a sus seguidores la parte que más le emocionaba de su casa: su enorme vestidor. Con diferentes estanterías, puertas de cristal y estructuras de madera la especialista estética hacía a algunos comparar el tamaño de su armario con diferentes habitaciones de sus casas e, incluso, con la vivienda entera.

Esas publicaciones demostraron la pasión que tiene la influencer por la ropa y los complementos, un sentimiento que Marta Sánchez parece también compartir. Con un vídeo y un texto en el que pregunta a sus fans, la cantante deja ver cómo organiza un complemento que parece que le gusta mucho.

Los accesorios y la bisutería. Abriendo y cerrando cajones la cantante va enseñando no solo lo bien que tiene colocado todo, sino también la cantidad de cosas que tiene. Desde brazaletes, collares, anillos, pendientes o cinturones hasta prendedores de pelo y otros accesorios de los más especiales.

"¿Sois de los que os gusta el orden en vuestros accesorios?", ha escrito Marta Sánchez en su cuenta de Instagram ante la atenta mirada de sus más de 350 mil seguidores. Unos seguidores que no han dudado en dar respuesta a esa pregunta que ha planteado la artista. "Me encanta!! Ni una tienda tiene tantas cositas!!! Me encanta ver cómo lo guardas!!!", comentaba una usuaria anónima. "Madre mía Marta que organizado lo tienes todo", resaltaba otra que manifestaban lo colocado que tenía todo la cantante.

También ha habido otro detalle que ha hecho que algunos se lleven las manos a la cabeza, igual que el emoticono que ha elegido la también cantante Mónica Naranjo para responder a su compañera de profesión. La autora de la canción 'Sobreviviré' repetía el emoticono hasta tres veces mostrando su asombro, algo que también han hecho otros seguidores que han confesado que tendrían el mueble medio vacío, ya que era difícil superar el número de piezas que enseña Marta Sánchez.

Un vídeo en el que se puede ver claramente que, sin lugar a dudas, Marta es una enamorada de los complementos, pero también del orden. Una característica de la que muchos querrían presumir para poder tener así de colocado todo, y mantenerlo, aunque también poder tener en su posesión tantos artículos como la cantante.

