Jessica Bueno, sobre las últimas polémicas de la familia Pantoja: "Estoy desvinculada de ellos desde hace 12 años"

Aunque siempre ha intentando mantenerse neutral en todos los temas relacionados con su exmarido Kiko Rivera y la relación con su familia, en esta ocasión Jessica Bueno sí que ha hablado sobre el momento que vive Isa Pantoja con su nuevo embarazo a la espera de convertirse en mamá por segunda vez junto a Asraf Beno. "Un niño siempre es bienvenido, eso es felicidad" sentenciaba la joven cuando le preguntaban por este tema.

Jessica Bueno atendiendo a la prensa en Madrid | Europa Press

Evitando entrar en polémicas con la familia de su hijo mayor, Jessica dejaba claro ante los micrófonos de Europa Press que hace años que no le une nada a la familia Pantoja: "No me une nada a esa familia, estoy desvinculada de ellos desde hace 12 años, la edad de mi hijo". Sobre si Isabel Pantoja estaría ejerciendo de abuela con su hijo, la ex Miss España prefiere no opinar al respecto: "No voy a hablar nada, no voy a contestar nada que tenga que ver con esos temas".

Kiko Rivera y Jessica Bueno | Gtres

Después de muchos años de distanciamiento y enfrentamiento mediático con Kiko Rivera, el Dj y la madre de su hijo mayor están viviendo un momento tranquilo en su relación en la que su hijo Fran es lo más importante para ellos. En una nueva etapa de su vida, Jessica está feliz compartiendo su día a día junto a Luitingo con el que también comparte el cuidado de sus tres hijos Francisco, fruto de su relación con Kiko Rivera y Jota y Alejandro, nacidos de su relación con Jota Peleteiro.