Jessica Bueno, al enterarse de que la hija de Anabel Pantoja ya ha recibido el alta hospitalaria: "¡Qué bien!"

Jessica Bueno ha disfrutado de unos días en la Rivera Maya, México, junto a su pareja, el cantante Luitingo. Y aunque no les ha hecho el tiempo esperado, la famosa pareja ha disfrutado de unas vacaciones llenas de aventuras y excursiones.

A su regreso a España, la modelo y el cantante han sido grabados en el aeropuerto de Madrid. Muy simpática con la prensa, Jessica Bueno no ha dudado en atender al reportero de Gtres mientras salía del aeropuerto.

Jessica Bueno y Luitingo, en el aeropuerto de Madrid | Gtres

Aunque desde su separación de Kiko Rivera la ex Miss España siempre se ha mantenido muy discreta respecto a todas las informaciones que giran en torno a la familia Pantoja, familia de su hijo mayor, al enterarse de la noticia de que Alma, la hija de Anabel Pantoja, ya había recibido el alta del hospital y se encontraba ya en casa con sus padres, la modelo no ha podido ocultar su alegría y ha confesado alegrarse muchísimo por la noticia: "¡Qué bien! No, no lo he visto porque el wifi allí iba y venía. Me alegro un montón, de verdad".

Jessica Bueno, en el aeropuerto de Madrid | Gtres

La modelo y Luitingo han vuelto a mostrarse de lo más felices ante las cámaras aunque aseguran que, de momento, la boda no está entre sus planes.