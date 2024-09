Isabel Preysler, la reina de corazones, desvela cómo se siente estando soltera: "Es la primera vez desde los 18 años"

Pedro del Hierro ha celebrado este jueves sus bodas de oro en el mundo de la moda con un desfile único en el Instituto del Patrimonio Histórico Español. Con motivo de la 80 edición de la Mercedes Benz Fashion Week de Madrid, el icónico diseñador ha presentado su nueva colección, Leyenda del Tiempo, con el apoyo de incontables celebrities como Victoria Federica, Eugenia Silva, Vanesa Lorenzo, Marc Vanderloo, Tana Rivera, Andrés Velencoso, Judit Mascó, Juana Acosta, Marisa Paredes o María Pombo, entre otros.

Pero si hay alguien que ha acaparado todos los flashes a su llegada al desfile, en esta ocasión sin la compañía de Tamara Falcó, que tiene su propia colección cápsula con la firma de moda pero que no pudo asistir al encontrarse en El Hormiguero, esa ha sido Isabel Preysler. Deslumbrante con un conjunto de camisa blanca y falda midi de lentejuelas en tonos dorados, la reina de corazones no solo ha derrochado elegancia, sino también simpatía.

Isabel Preysler, su look para Pedro del Hierro | Gtres

Y es que más cercana que nunca, ha confesado que no tiene ningún tipo de relación con Mario Vargas Llosa, con el que rompió en diciembre de 2022, y ha explicado por qué no se plantea rehacer su vida amorosa, y es que está "encantada" con su vida de soltera: "Encantada. Encantada, estoy feliz. Es la primera vez que he estado... Desde los 18 años casi, 19 años, y estoy encantada. Es maravilloso, es necesario estar sola".

Pero no solo eso, ya que además de pronunciarse sobre el delicado momento que está viviendo su íntima amiga Cari Lapique tras el fallecimiento de su marido Carlos Goyanes y de su hija Caritina Goyanes con apenas 20 días de diferencia, se ha sincerado sobre cómo se lleva con Íñigo Onieva.

Tamara Falcó e Íñigo Onieva en Madrid | Gtres

"Me llevo muy bien con Íñigo. Y cada vez mejor. Como se quieren tanto, pues, yo estoy encantada. Lo que más le gusta de él es que la saca de su zona de confort. Es verdad, es verdad, le saca totalmente de su zona de confort. Si no, Tamara estaría... tumbada en un sofá. Aunque trabaja mucho, ¿eh? Pero fuera del trabajo estaría tumbada. Es mucho más casera".

Sobre lo que también se pronunció, quitándole hierro al asunto, fue sobre las últimas y muy polémicas declaraciones que ha hecho recientemente Carmen Lomana sobre el último look que lució Tamara Falcó esta semana en otra fiesta de Pedro del Hierro, a la que sí asistió la Marquesa de Griñón: "Ah, bueno, no, pero eso tampoco es criticar, si a ella no le gustaba el vestido, pues no... Yo creo que estáis buscando...".