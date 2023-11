Isabel Preysler asegura que es "totalmente falso" que Tamara Falcó esté embarazada

Este 20 de noviembre, Tamara Falcó ha celebrado su 42º cumpleaños con una escapada a Londres junto a Íñigo Onieva. Un día muy especial en el que no ha podido estar con Isabel Preysler, que no ha dudado en confesar lo mucho que la ha echado de menos.

La socialite ha reaparecido en el estreno de la película Napoléon, donde ha atendido a las cámaras de Europa Press desvelando así cómo la marquesa de Griñón ha vivido una nueva vuelta al sol: "Está feliz, totalmente".

Isabel Preysler en el funeral de Fernando Fernández Tapias | Gtres

Y es que, Falcó se encuentra en uno de los mejores momentos de su vida. Hace cuatro meses que pronunció el sí, quiero, y sus planes de convertirse en madre siguen en pie -aunque parece que aún no se ha cumplido su sueño-.

Desde hace unos días, se oyen con fuerza rumores de embarazo, sobre todo a raíz de que la marquesa de Griñón compartiese una fotografía en la que todas las miradas han ido a parar a su tripa. Sin embargo, su madre se ha encargado de desmentir esta información: "No está todavía. Es totalmente falso".

Tamara Falcó e Isabel Preysler en un evento en Madrid | Gtres

Eso sí, ganas de ser abuela no le faltan, pero todo a su debido tiempo. Ahora, Tamara e Íñigo están disfrutando de su matrimonio y, tal y como ha confesado la socialite, "no lo podían llevar mejor".

De momento, la vida sentimental de la apodada Reina de Corazones sigue en standby y no tiene pensando volver a abrir la puerta al amor, al menos, a corto plazo: "No hay ningún Napoleón". Está feliz sola y no tiene la necesidad de volver a compartir la vida con un hombre, aunque a Mario Vargas Llosa le desea, "por supuesto", lo mejor.