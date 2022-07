Isabel Pantoja se entrega pletórica en el Orgullo para celebrar sus 50 años en la música

Emocionada, radiante y pletórica. Así apareció Isabel Pantoja ante los miles de personas que llenaban la Plaza de España de Madrid y coreaban su nombre sin cesar. Ni siquiera las 7 horas de espera de muchos de los asistentes hacían decaer el ánimo. Todo ese cariño recibido tocó de lleno el corazón de la tonadillera, que lo devolvió con creces entregándose en cuerpo y alma.

La artista salió al escenario enfundada en un llamativo esmoquin negro de transparencias con plumas blancas en la solapa de la chaqueta, su característica coleta y brillantes sobre su pelo. Podríamos decir, sin duda, que la Pantoja está viviendo una segunda juventud con sus bodas de oro en la música: una voz potente y trabajada, un aspecto de escándalo y cada vez más actividad en su agenda, algo que todos los que la seguimos queremos ver.

"Yo soy una más,

Tras recibir el premio 'Mr. Gay 2022' por su trayectoria, la cantante quiso dedicar unas emotivas y reveladoras palabras a su público que escuchaba expectante: "Os agradezco con todo mi corazón, a este colectivo que llevo en mi alma. No sabéis lo que se siente aquí arriba, porque yo soy una más de ustedes, ¿eh? Que lo sepáis".

Para agradecer el apoyo incondicional, la sevillana nos regaló algunos de sus temas más míticos, pero no sin antes hacer un reconocimiento a su hermano Agustín, un pilar fundamental para ella; a su equipo de confianza que le acompaña a cada concierto; y de nuevo a todos los asistentes: "Gracias a ustedes hemos podido ser artistas y de las grandes, de las que no se olvidan. Y si no se olvidan es por ustedes, porque lo dais todo por ellas".

Arropada por una orquesta capitaneada por el maestro Julio Awad, la Pantoja volvió a demostrar que es la reina de los escenarios. Pudimos disfrutar de 'Enamórate', el hitazo de su último disco; del icónico 'Se me enamora el alma'; y del himno Pantojista extendido por el mundo entero: 'Así fue', un tema compuesto en exclusiva para ella por Juan Gabriel, a quien mandó todo su amor desde las tablas.

Fue imposible no emocionarse o sentir ese pellizco mágico al escuchar cómo toda la plaza entonaba los éxitos de la artista. Así es la Pantoja, pura emoción y una montaña rusa de sentimientos que levantan la pasión de todos. Querida y admirada por muchos, más que aquellos que echan por tierra su trabajo, irradiaba felicidad sobre las tablas. Confiemos en que pronto prepare nuevos proyectos y siga regalándonos muchas más noches para recordar.