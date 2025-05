Isabel Gemio confiesa que adora a su nuera, novia de su hijo Gustavo: "Si ellos son felices, yo también"

A Isabel Gemio siempre le sale una sonrisa al hablar de sus hijos. Y es lo que le ha pasado en el photocall del concierto de Chambao en el Universal Music Festival, donde ha hablado de su faceta como suegra y de lo importante que es para ella su nuera, la novia de su hijo Gustavo.

El pasado mes de febrero, Isabel desveló para las páginas de Diez Minutos que uno de sus mayores miedos es que su hijo, que padece distrofia muscular de Duchenne, nunca encontrase el amor. Pero el amor llegó a su vida hace ya ocho años.

Isabel Gemio en el Universal Music Festival | Europa Press

"Es algo muy intenso cuando les ves juntos. Son dos almas conectadas. La vida le ha compensado por tanto sufrimiento", explicó para la revista. Ahora, en su reaparición ante las cámaras, ha confesado para los micrófonos de Europa Press que adora a su nuera.

Y, aunque ha preferido no desvelar cómo es ella como suegra, ha sido muy sincera: "Todas las novias que me han traído mis hijos me han encantado. Porque los que tienen que ser felices son ellos. Y si ellos son felices, yo también".

Sin embargo, a pesar de haber sido testigo de la historia de amor de su hijo Gustavo y su nuera, todavía no puede verse como abuela: "Ay, por favor. No sé. Bueno, a mí no me importaría ya. Empiezo a pensar que no estaría mal, pero no los veo por la labor a ninguno de los dos".

Isabel Gemio, con sus hijos Gustavo y Diego, en el aniversario de su Fundación | Gtres

Sin embargo, les ha dado un consejo: que disfruten lo máximo de la vida antes de convertirse en padres. "Son muy jóvenes y primero hay que vivir. Yo tardé mucho en ser madre, porque primero hay que vivir", ha desvelado.

Para Isabel, forma una familia no ha sido fácil. En 1996, junto a su entonces pareja, Nilo Manrique, decidió adoptar a Gustavo, sin saber que meses más tarde el pequeño sería diagnosticado con una enfermedad hereditaria. Poco más de un año después, la periodista se enteró de que estaba embarazada de su segundo hijo, Diego.

Isabel Gemio, junto a sus hijos Gustavo y Diego, en una premier en 2019 | Gtres

Por eso, Isabel sabe muy bien lo que es ser madre: "Los hijos te absorben, te quitan, te cambian mucho la vida, muchísimo. Y cuando tienes hijos es para dedicarte a ellos, no para que estén por ahí abandonaditos".

Pero Isabel está feliz de que sus hijos también lo estén. Y, aunque siempre discreta con su vida personal no ha querido dar más detalles de esta historia de amor (tampoco se conoce quién es la novia de Gustavo), solo tiene buenas palabras para su nuera. "Yo la tengo en un pedestal por cómo ama y cuida a mi hijo", dijo para la revista. Ahora, si tuviera que definirse ella como suegra…prefiere dejarle esa pregunta a ella: "Tendrías que preguntárselo a ella".