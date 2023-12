El intercambio de mensajes de Cristina Pedroche y Josie sobre su vestido de las Campanadas: "Es totalmente diferente a otros años"

Quedan 20 días para uno de los momentos más esperados del año: las Campanadas. Y Cristina Pedroche ya ha comenzado la cuenta atrás, aunque como ella misma ha confesado, tiene todo preparado. Un look que seguro dará mucho de qué hablar y que lleva un año preparando junto a su estilista de confianza y mano derecha, Josie.

"Tengo muchísima suerte de tener el equipo que tengo", ha escrito la presentadora de Password en una publicación de Instagram en la que, además, ha compartido los mensajes que se ha intercambiado con el estilista. Cristina ha subrayado la suerte que tiene de contar con un equipo que le acompaña cada 31 de diciembre -y, por supuesto, el resto del año-.

En la conversación, Josie le manda a la presentadora un audio muy revelador: "Creo que vas increíble, creo que llevas un modelo que no hemos visto en 10 años y conseguir eso es súper difícil. ¿Tú sabes lo orgullosa que tienes que estar después de 10 años y llegar así? (...) Lo has conseguido otra vez, vas distinta". Un mensaje de total apoyo en el que el estilista ha destacado lo diferente que va a ser el look de Cristina y lo mucho que va a impactar: "El día 31 tienes que llegar ahí con la cabeza más que alta. Otra vez lo has vuelto a romper".

Y la presentadora ha respondido: "No lo he conseguido yo… LO HEMOS CONSEGUIDO JUNTOS. Es totalmente diferente a otros años". Eso sí, ha querido tapar parte del mensaje en el que, probablemente, daba más pistas del estilismo que lleva preparando desde el pasado mes de enero. "Son los mejores y me hacen brillar siempre (El audio de Josie me da fuerza para todo)", ha sentenciado.

Los mensajes de Josie y Cristina Pedroche | Instagram

Y es que, hace tan solo unos días, la de Vallecas desveló una pista: el vestido "no es de ningún color que haya llevado otros años". No se conocen más detalles y el misterio alrededor del look es el mismo cada año. "Con ellos a mi lado no tengo miedo a nada. Allá vamos", ha terminado de escribir en el post.

Lo que nadie sabía es que Cristina Pedroche puso dos condiciones antes de aceptar este reto que ha sido una auténtica aventura. "Tengo dos condiciones que necesito que me respetéis. Me pongo lo que quiera, lo que me apetezca, porque yo con esos vestidos largos y clásicos no me veía. Y correr la San Silvestre", confesó en El Novato. Tic, tac, comienza la cuenta atrás.