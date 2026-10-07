De influencers a empresarias: los negocios que han creado desde Susana Molina hasta Sara Baceiredo

El mundo de las redes sociales es muy amplio, y es que encontramos una infinidad de perfiles con una variedad de contenido muy diversa. Pero si hay usuarios que han logrado un gran éxito estas son las influencers, creadoras de contenido mayoritariamente de lifestyle que, gracias a las colaboraciones publicitarias con diferentes firmas, se posicionan en lo más alto de la pirámide laboral, con unas condiciones laborales de ensueño.

Vender la imagen propia para las campañas publicitarias de las marcas es algo que muchos no están dispuestos a hacer, y el precio a pagar por ello es alto. Es por eso que, el nivel adquisitivo de este sector es alto, hecho que les permite invertir en otros sectores, fundando incluso sus propias empresas y marcas.

Este es el caso de muchas de las influencers españolas, que más allá de trabajar de las redes sociales, obtienen beneficios de negocios de los cuales ellas mismas son las fundadoras. Así pues, en este artículo te presentamos a 6 influencers españolas y sus negocios, para que cuando veas algo que te gusta, sepas de quién es el proyecto.

Laura Escanes y Dulceida | Gtres

Laura Escanes

La catalana Laura Escanes cuenta con casi 2 millones de seguidores en Instagram. La joven de 30 años tiene dos emprendimientos, el más conocido es la peluquería Blondie, en Madrid, un salón con mucho éxito no solo entre influencers que abrió sus puertas en 2021.

Por otro lado, hace apenas un mes, anunció su nuevo proyecto Razo Wellness, en el cual es socia junto a su amiga Crys Díaz, una entrenadora muy conocida en el mundo de las celebridades e influencers.

Este negocio es una plataforma de entrenamiento con un método híbrido: entrenamientos en centros presenciales y sesiones colgadas en la plataforma digital junto con cuatro directos al día. El objetivo principal es conseguir un entrenamiento personalizado y específico para cumplir los objetivos de cada cliente.

Dulceida

La también catalana de 36 años, con 3,4 millones de seguidores en Instagram y, también cuenta con dos grandes proyectos. El primero es una agencia de representación de influencers y famosos, conocida como IN Management.

El segundo gran proyecto que tiene son los Premios Ídolo, una gala anual que galardona a los mejores creadores de contenido del año por categorías. No hay lugar a dudas que, la que fue una de las primeras influencers tenía que crear una gran fiesta para todos los que son en la actualidad.

Alexandra Pereira

Pereira, originaria de Vigo, también fue una de las primeras bloggers que dio el gran salto a las redes sociales. Con 2,2 millones de seguidores en Instagram, la gallega de 38 años ha abierto, hace unas semanas, su negocio de ropa de deporte y para un día a día activo, lleno de movimiento.

Aurei, nombre de la firma, es uno de los proyectos más especiales que ha llevado a cabo Alexandra, así mismo lo explica en la web oficial. "Han sido casi dos años de trabajo, de ideas, de pruebas, de reuniones infinitas, de ilusión y también de vértigo", explica. Ahora, las colecciones, que saldrán a la luz en formato drop, ya están disponibles para comprar.

Sara Baceiredo

Sara es de Vitoria, y con tan solo 27 años cuenta con tres empresas. La primera que fundó es la conocida firma de bolsos It’s Lava, nacida en 2019. Con una esencia vintage pero siguiendo las modas, se corona como una de las marcas de bolsos más populares más allá de las grandes marcas.

En segundo lugar, la vasca, junto a su hermana Marta, abrió en 2025 una cafetería coworking donde poder ir tras hacer deporte y trabajar, con duchas disponibles para aquellos que les quieran dar uso. Un formato de local que ella echaba en falta en la capital, donde admiten mascotas y bicicletas y, además, cada viernes hacen run club.

Finalmente, Baceiredo presentó, a finales de 2025, su marca de ropa deportiva, que combina comodidad, funcionalidad y estética. De nombre S’more, cuenta con todo tipo de prendas, desde leggins largos hasta cortavientos.

Susana Molina

La murciana de 36 años cuenta con dos proyectos que están completamente enfocados en el mundo de las redes sociales, sector al que tanto ella como su marido se dedican. Por un lado encontramos Momo, un estudio que se define como "expertos en creación y gestión integral de contenido estratégico de alto nivel para redes sociales". Es decir, crean el contenido y branding para empresas o particulares.

Por otro lado, la influencer fundó Womo, una plataforma digital de marketing de influencers que conecta marcas con creadores de contenido para intercambiar experiencias. Con otras palabras, un tipo de agencia digital que lleva a cabo las posibles colaboraciones entre creadores de contenido y productos.

Anna Ferrer

Finalmente, como última influencer española con negocios en este artículo, os presentamos a Anna Ferrer, hija de Paz Padilla. La madrileña de nacimiento cuenta con dos empresas, siendo la más famosa No ni ná, una firma de moda y complementos que fundó junto a su madre, siendo esa la esencia a transmitir: una marca familiar y para todas las fases de la vida.

También de la mano de su madre, la joven de 29 años cuenta con una agencia de comunicación y representación, llamada Papaya. Con un gran número de creadoras de contenido a representar, la compañía ha llegado a un gran éxito.

Gemma Pinto

La influencer y pareja de Marc Márquez tiene casi medio millón de seguidores en Instagram y un proyecto internacional. La marca se llama Kream, y se trata de productos para una rutina solar completa inspirada en el mediterráneo.

Concretamente cuenta con bronceado natural, protección solar y after sun, para lograr una piel dorada, bronceada y sana no solo en verano, sino durante todo el año.

Así pues, estos son los negocios de 6 de las influencers más aclamadas del momento en España. Grandes personas, grandes profesionales y, también, grandes emprendedoras. Desde Novamás les deseamos mucho éxito en todas sus empresas.