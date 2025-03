La influencer Natalia Jiménez cuenta el día a día de su proceso de quimio: "Ya estoy rapada y con peluca"

El momento en el que una persona recibe un diagnóstico de cáncer es uno de los más impactantes y difíciles de su vida, que cambia por completo, mientras que el miedo, la incertidumbre, la angustia y la negación se apoderan de ella.

Esto es lo que ha vivido recientemente la influencer Natalia Jiménez, que anunció hace un par de meses que le habían diagnosticado un cáncer de sangre, un linfoma de Hodgkin en estadio 4, después de unas analíticas rutinarias.

La joven, de 20 años, explicaba en un vídeo su primera reacción: "Siento que no me lo merezco y tengo miedo, mucho miedo". Compartía también su sentimiento de rabia al tener que pasar por esto "en el momento en el que mejor estaba, en el que más feliz estaba, en el que por fin tenía una relación sana y una buena relación con mi familia" y en el que se acababa de comprar un piso con su novio.

Además, hace unos años, Natalia sufrió anorexia y tuvo que estar constantemente de visita al hospital: "Me he pasado la mitad de mi vida yendo y viniendo del hospital", explicaba en el vídeo, a lo que añadía: "Tengo miedo de estar entrando y saliendo del hospital otra vez, de no disfrutar de todo lo que tengo ahora".

Entre lágrimas, intentaba sacar una parte optimista asegurando que "voy a sacar fuerzas de donde sea", "sé que va a pasar rápido porque tengo muchos proyectos que hacer" y anunciaba que continuaría creando contenido para TikTok e Instagram porque "siempre me ha encantado esto, siempre ha sido mi vía de escape para todo" aunque "habrá momentos en los que no me va a apetecer nada".

¿Cómo está siendo el proceso del cáncer?

Efectivamente, Natalia ha seguido publicando en sus redes sociales, compartiendo cómo está siendo el proceso, como por ejemplo, la quimioterapia.

Uno de los momentos más duros e impactantes para los pacientes con cáncer es cuando se empieza a caer el pelo. La influencer ha querido visibilizar este problema con algunos vídeos en TikTok: "Ya sé que el pelo crece, pero no sabéis cómo duele". "Y de repente entiendes por qué tus padres piden salud todos los años", añade.

"El pelo ha empezado a caer mucho, ha habido dolor (un poco por fuera y mucho por dentro) y estoy ingresada un tiempito corto", reveló en un post hace cinco días. Por suerte, le han dado el alta y ya está en casa de nuevo.

En sus últimos Stories de Instagram, Natalia cuenta que ya tiene "varias calvas" y le está costando "mucho de asimilar", ha decidido raparse y ponerse peluca. "Sé que muchas de vosotras estáis en mi misma situación y solo quiero visibilizar lo duro que es esto porque, aunque la gente no lo entienda, es como si sintieras que vas a perder una parte muy importante de ti".

La influencer Natalia Jiménez explicando que ha decidido raparse | Instagram @nattjim

La influencer Natalia Jiménez explica que ya se ha puesto la peluca | Instagram @nattjim

Su madre y su novio, sus dos grandes apoyos

El apoyo de la familia es fundamental y, en el caso de Natalia, su madre y su novio Abe lo son. Además, hay que sumar que están en plena mudanza, un tema que está muy presente en las redes sociales de la influencer.