El inesperado detalle de Vicky Martín Berrocal con Jennifer Lopez

Vicky Martín Berrocal ha vivido un verano de ensueño, unas vacaciones increíbles que la han llevado de playa a playa de paraíso en paraíso.

Turquía, Cannes, Menorca y Punta Umbría han sido algunos de los destinos elegidos para disfrutar el verano junto a su familia y seres queridos.

Y es que en todo este tiempo no ha habido un día en el que la diseñadora no haya sorprendido a sus seguidores con una historia, un posado o un espectacular outfit.

Vicky Martín está presumiendo de cuerpo tras su gran cambio físico y así nos lo ha hecho saber este verano dejándonos sin aliento. Sin embargo, esta vez no ha sido ella la protagonista de su historia, sino la estrella de 'On The Floor', Jennifer Lopez.

El detalle de Vicky Martín con Jennifer Lopez

Una de las parejas del momento, Jennifer Lopez y Ben Affleck, se daban hace un par de semanas el 'sí, quiero' por segunda vez en una multimillonario boda en la mansión en Georgia del actor.

La pareja hasta ahora había sido muy reservada con la ceremonia, pues querían mantenerla tan íntima como pudieran. Es más, ante un vídeo difundido de uno de sus momentos más íntimos, la cantante ya avisó de que tomaría medidas, pues no estaba preparada para compartir nada.

Sin embargo, en los últimos días JLo se ha 'soltado el pelo' y ha compartido algunas fotos inéditas que sus fans estaban deseando ver para hacerse una idea sobre cómo fue la ceremonia.

Entre ellas, una en la que Jennifer Lopez y su otra mitad se fundían en un abrazo. Esta bonita foto ha sido compartida por muchos seguidores y también algunas caras conocidas.

Es más, la misma Vicky Martín se ha llevado la foto a sus historias en blanco y negro y la ha compartido con un corazón blanco a un lado.

Un bonito detalle que muestra que Vicky apoya a la pareja y que les desea lo mejor.

