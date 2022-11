India Martínez desmiente que se case tras publicar una foto con un anillo de pedida: "No hay boda"

India Martínez ha generado una gran confusión entre sus fans. El pasado 5 de octubre la cantante publicaba varias imágenes donde presumía de anillo de compromiso. Una instantánea con la que rápidamente recibió miles de comentarios felicitándole por su futuro enlace, pero según ha confirmado la cantante en una entrevista donde habla de su nuevo disco, "no hay boda" solamente era un post para promocionar su nuevo tema.

"No, no, no, no, espera, que no me ha pedido matrimonio". "Siempre me gusta enseñar algo del rodaje donde estoy y era una pista de mi nuevo videoclip, se llama 'A ti mujer' y como voy vestida de novia, pues era por eso", ha asegurado, admitiendo que todo ha sido una confusión a causa de una de su publicación en redes sociales.

La artista mantiene una relación con Ismael Vázquez desde hace más de una década. No solo comparten su vida íntima, si no que ambos también colaboran a nivel profesional. Ismael ha sido responsable de algunos videoclips de la cantante, como 'La Saeta' o 'El Payo'. Además de ser actor especialista y director, también ha hecho sus pinitos como influencer en redes sociales, ya que actualmente cuenta con más de 20.000 seguidores.

India Martínez está viviendo uno de sus mejores momentos profesionales. El próximo 2 de diciembre, la cordobesa presenta su noveno álbum, compuesto por 10 canciones compiladas bajo el título de 'Nuestro mundo'. Además, ha anunciado que debutará como actriz de la mano de Carlos Saura.

Esta nueva faceta de la cantante la podremos ver en una obra musical dedicada a Lorca, donde ella misma interpretará al escritor. La cordobesa será la primera mujer en interpretar al escritor, algo de lo que se siente muy orgullosa: "Yo creo que representa esa sensibilidad que tenía, ¿no? Y que a veces no hay que ponerle género. Y después de todo lo que vivió y lo que se le ha acusado, que en esa época, en los años 20 y 30 imagínate lo que sería ser homosexual y que te acusen de eso y que sea uno de los motivos por los que te fusilen. Yo creo que tiene mucho también de mujer, de mujer y de hombre. Y yo tengo las dos cosas también".

