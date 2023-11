India Martínez confiesa, entre lágrimas, que necesita un descanso: "No puedo más"

India Martínez ha dicho basta. La cantante se encuentra en uno de sus mejores momentos profesionales, recorriendo cada rincón de Europa para mostrar su talento encima de los escenarios. Pero el ajetreo le ha hecho reflexionar y tomar una decisión: parar.

"Creo que no puedo más eh. Que necesito un descanso", ha comenzado escribiendo en sus redes sociales junto a un carrusel de fotos en las que las lágrimas y el cansancio han sido los grandes protagonistas.

La intérprete de 90 Minutos ha subrayado lo agradecida que está de poder disfrutar de su trabajo, pero también es consciente de que hay días más difíciles que otros: "Cuando estás saturado todo te afecta y te pesa más".

Aunque la vida de la artista podría parecer idílica, ha preferido mostrar la cara B de la fama en el universo 2.0, algo que no suelen hacer los rostros conocidos de nuestro país: "Vamos tan rápido hacia ningún lugar que no te da tiempo a saborear nada. Mira, ni si quiera tengo una foto guay en mi primera vez en París, no he tenido tiempo ni de visitar los lugares más bonitos de la ciudad, ni descansar bien, ni comer siquiera, ni asimilar dónde estoy…".

Un estrés acumulado de todo el trabajo que ha hecho mella en su salud, y que se ha sumado al resfriado que arrastra desde hace unos días. Aún así, ha querido dar las gracias a toda la gente que le apoya y, sobre todo, a sus seguidores: "Pero ahí estáis vosotros para salvarme sin saberlo. Me recibisteis como en casa, con tanta entrega y emoción que volvisteis mi día en uno bueno".

India Martínez en un photocall | Gtres

Con esta reflexión de lo más personal, India Martínez se ha despedido de la capital francesa con nuevo rombo: Dublín. Un mensaje que ha recibido multitud de comentarios de apoyo y con el que ha puesto punto y aparte a este complicado momento que atraviesa.