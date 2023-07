La profunda reflexión de Diego Matamoros sobre su enfermedad: "Solo tú eres capaz de salir del pozo"

A través de sus redes sociales, Diego Matamoros comparte con sus seguidores muchos de los aspectos de su vida diaria y las distintas decisiones que toma en su vida. El pasado mes de abril, el influencer comunicó que iba a someterse a un injerto de pelo para adelantarse a su posible pérdida de cabello.

Un proceso que ha compartido con su comunidad, y es que Diego decidió publicar una serie de videoblogs, el primero fue de su visita a la clínica y los primeros momentos después de la intervención. Tras esto, el hijo de Kiko Matamoros continuó compartiendo su recuperación y los distintos trucos que estaba haciendo él para acelerar su recuperación.

Un proceso con el que Diego parece estar de lo más contento y satisfecho, ya que tan solo tres meses después de la intervención ha visto una gran cantidad de cambios en su cuero cabelludo, y la cantidad de pelo que tiene ha aumentado notablemente, tal y como el mostró en una imagen comparativa.

Diego Matamoros actualiza a sus seguidores sobre su injerto de pelo | Instagram

En esta ocasión, el hermano de Laura Matamoros ha querido hacer referencia a un suceso que cambiará su vida para siempre. Hace un tiempo, Diego se enteró de que padecía una enfermedad degenerativa, y es que sufre espondilolistesis, lo que produce hernias discales y afecta a su médula espinal.

Una patología que Diego descubrió hace unos meses después de un degradable suceso. El pasado mes de marzo, el hijo de Kiko Matamoros se desmayó en casa y tuvo que ser ingresado de urgencia, ya que como él mismo explicó no le funcionaban las piernas y tras realizarle una serie de pruebas le diagnosticaron esta enfermedad degenerativa.

Ahora, Diego ha compartido una publicación en la que ha escrito una sincera reflexión. El influencer ha publicado un vídeo en el que ha recopilado una serie de momentos de su vida y que ha acompañado de un audio con el que parece sentirse de lo más identificado tras la enfermedad que le han diagnosticado.

"Todos los ganadores han sufrido la derrota en algún momento, pero perder no te convierte en un perdedor, una cosa es fracasar y otra ser un fracasado, solo se trata de insistir. Es sencillo pero no abunda, a menudo la gente no consigue lo que quiere porque no hace todo lo que hacer para conseguirlo, Bullichi, dice 'siempre que sigas empujando y negándote a crecer quiere estarás creando inercia positiva' te sorprenderá ver lo que sucede cuando te niegas a darte por vencido", se escucha en el audio.

Un duro golpe que ha afectado a la vida del influencer, que ha querido sincerarse con sus seguidores y ha publicado una grabación en la que se le puede observar distintos momentos de su vida: En el gimnasio, viajando, comiendo o junto a su pareja, Marta Riumbau, quien le está acompañando con esta enfermedad.

Incluso ha publicado imágenes suyas en el hospital y en el fisioterapeuta a las que ha acompañado de un sincero mensaje:

"Cuando las piedras del camino de tu vida te arrastren, no vayas con ellas para abajo. De los palos se aprende, de los noes en la cara uno se nutre para cambiar y mejorar, pero sobre todo de lo que uno necesita es de saberse decir que nadie te para y que cualquier adversidad está para pasarla por encima.

Os mentiría si os digo que ha sido fácil, mi familia, mi pareja y mis amigos se han comido mis malos momentos, pero al fin de cuentas la gente que está ahí es la que te quiere y te comprende, sólo tú eres capaz de salir del pozo en el que la vida quiere meterte, sólo tú necesitas de ti mismo para darte cuenta que las piedras en esa mochila se vacían con el el esfuerzo y el tiempo", ha concluido.