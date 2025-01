Iker Casillas opina de las fotos que supuestamente le relacionan con la modelo Claudia Bavel: "Mirad vosotros"

Este miércoles, Iker Casillas se convertía, de forma inesperada, en el protagonista de la portada de Diez Minutos. El magazine ha publicado un reportaje de unas fotografías de Iker y la modelo Claudia Bavel, ambos en solitario pero en los mismos sitios, que podrían indicar que ha habido un encuentro entre ambos en Barcelona. Un reportaje exclusivo que ha generado rumores sobre una posible relación.

Y a pesar de que el exportero es siempre muy discreto respecto a su vida personal y no ha hablado en ningún momento sobre sus relaciones sentimentales, sí que es cierto que ha habido ocasiones en las que Iker no ha dudado en hacer uso de sus redes para desmentir algunos de los romances que le han atribuido desde su separación de Sara Carbonero. Incluso hace pocas semanas se especuló con la posibilidad de que pudiese haber algo entre él y María José Suárez después de ser fotografiados cenando por Madrid. Aunque rápidamente ambos aclararon que son amigos desde hace muchísimos años.

Y este jueves, horas después de salir a la luz esa portada, el futbolista ha aparecido ante los medios en un torneo de pádel, Alpine Hexagon Cup, en Madrid. Iker ha concedido unos minutos a los micrófonos de Gtres y se ha pronunciado sobre las imágenes publicadas por la revista Diez Minutos.

Iker Casillas participando en un torneo de pádel en Madrid | Gtres

"Muy ilustrativas las fotos, el reportaje gráfico es espectacular. Dice unas cosas que no veas...", refiriéndose a que en ninguna de las imágenes ambos aparecen juntos. Pero cuando el reportero de Europa Press le ha preguntado si "no tiene nada que ver", Iker ha respondido de forma ambigua: "No sé, mirad vosotros".