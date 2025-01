¿Quién es Claudia Bavel? La modelo e influencer que ha sido relacionada con Iker Casillas

Desde su separación de Sara Carbonero en 2021, el nombre de Iker Casillas ha sonado junto al de varias mujeres. La última en la lista es Claudia Bavel, creadora de contenido para una conocida plataforma de suscripción para adultos. Esta semana, la revista Diez Minutos ha publicado unas imágenes que podrían indicar que ha habido un encuentro entre ambos en Barcelona, lo que ha generado rumores sobre una posible relación.

Según esta publicación, Casillas viajó a la Ciudad Condal para asistir a un evento en una bodega de Vilanova i la Geltrú. Sin embargo, lo llamativo fue que antes de la cita oficial, el exfutbolista pasó varias horas coincidiendo con Claudia en un hotel y en las inmediaciones de su casa. Finalmente, acudieron juntos al evento y, tras la cena, regresaron al hotel, donde pasaron la noche.

Pero, ¿quién es Claudia Bavel? Esto es todo lo que se sabe sobre ella.

De actriz a creadora de contenido para adultos

Claudia Bavel nació en Barcelona en 1996 y actualmente tiene 28 años. Aunque se presenta como "actriz de cine para adultos retirada", comenzó en esa industria en 2016, casi por casualidad. Según desveló en una charla en el podcast Batmowli, acompañó a un conocido a una grabación y decidió probar suerte en ese mundo, donde vio una oportunidad para ganar dinero.

Antes de dedicarse a actuar en películas para adultos, también participó en programas de televisión. Ahora, se centra en su faceta como empresaria y en su cuenta de suscripción, donde sigue generando ingresos.

Amante de la música y de los reguetoneros

Más allá de su carrera, Claudia es una persona muy unida a su familia y amigos. En el podcast antes mencionado, destacó su especial relación con su padre, quien es como un amigo para ella, y con su círculo más cercano.

También ha confesado en entrevistas su gran afición por la música, en especial el reguetón. En el mismo podcast, aseguró que le escriben muchos futbolistas, tanto del Real Madrid como del Barça, pero que no le interesan. "No me gusta ni el fútbol ni los futbolistas. Yo soy más de música", afirmó en esa ocasión; parece que ahora ha cambiado de opinión.

Cambios estéticos

Claudia nunca ha ocultado los retoques estéticos que se ha hecho para mejorar su apariencia. Ha recurrido a tratamientos como el rejuvenecimiento de la mirada en la Clínica EGOS de Badalona, donde le aplicaron bótox para elevar los párpados. También ha pasado por la Clínica Belba de Barcelona para una remodelación costal.

Relacionada con otros famosos

Más allá de Iker Casillas, Claudia ha sido vinculada con varios nombres conocidos. En el podcast Batmowli, confirmó que mantuvo una relación con Ozuna, quien llegó a hacerle hasta siete videollamadas en un solo día y a asegurarle que "ya no estaba soltera".

También contó que tuvo algo con Bad Bunny sobre 2017 o 2018. Según ella, todo comenzó cuando él compartió un vídeo suyo bailando una de sus canciones. A partir de ahí, comenzaron a hablar, se conocieron en un concierto en Barcelona y ella llegó a acompañarle durante parte de su gira. Según Claudia, algunas frases de sus temas hacen referencia a anécdotas de aquella época.

Más recientemente, se ha rumoreado que tuvo algo con el cantante Guaynaa y con el futbolista Keita Baldé.

Ahora, su nombre vuelve a estar en boca de todos por su presunta relación con Casillas. ¿Es solo una amistad o hay algo más entre ellos? Como siempre, el tiempo lo dirá.